7 suggestions (et rêves un peu fous) pour rendre la Switch encore meilleure en 2020

Après avoir (un peu) échappé le ballon avec la discutable Wii U, on se doit de lever notre chapeau à Nintendo; la Switch est toute une console, qui réussit même à répondre à certains de nos désirs les plus fous.

Une console de salon... également portable? Des franchises classiques de Nintendo... mais aussi plusieurs jeux third-party? Soyons francs, la petite dernière du fabricant japonais ne déçoit pas.

Mais près de trois ans après sa sortie, est-elle parfaite? Eh non. Rien ni personne n’est parfait, pas même votre très chère mère.

En ce sens, on a décidé d’être proactif et de faire quelques petites suggestions à Nintendo, en cette nouvelle année, afin d’aider le géant du jeu vidéo à perfectionner sa console phare.

On s’entend, nos souhaits, ici, ne sont peut-être pas tous très réalistes, mais on a bien le droit de rêver un peu!

Alors, que voudrait-on voir débarquer sur la Switch en 2020 (ou, du moins, dans un avenir pas trop lointain)?

Des jeux de Nintendo 64, GameCube et Wii

Bon, il faut se faire à l’idée, on ne verra fort probablement jamais une version de la console virtuelle de Nintendo arriver sur la Switch.

Pour nos rages de jeux de NES et de SNES, la librairie de titres offerte avec l’abonnement à Nintendo Switch Online peut «suffire». Par contre, qu’en est-il des classiques parus sur la Nintendo 64, la GameCube et la Wii?

La Switch n’est possiblement pas assez puissante pour émuler correctement TOUS les jeux, surtout les plus récents, mais, tout de même, certaines aventures inoubliables méritent leur place sur la plus récente console de Nintendo.

Sous quelle forme pourrions-nous voir ces jeux débarquer sur la Switch?

Qu’ils soient eux aussi ajoutés au service de jeu en ligne de la plateforme ou plutôt offerts en achats individuels, il y a fort à parier qu’une version adaptée d’Ocarina of Time pour la Switch provoquerait un bel éclat d’enthousiasme partout dans le monde.

Des nouvelles du prochain Metroid et de la suite de Legend of Zelda: Breath of the Wild

Soyons lucides, personne ne s’attend à mettre ses mains sur Metroid Prime 4 ou la suite de Legend of Zelda: Breath of the Wild en 2020.

Par contre, la probabilité de recevoir quelques nouvelles à propos du développement de ceux-ci, ou encore une cargaison fraîche d’images, tient un peu moins de la fantaisie.

En ce sens, une date de sortie pour le «deuxième» Breath of the Wild, des précisions sur son univers, tout comme un dévoilement en bonne et due forme pour le prochain Metroid feraient assurément plaisir à plus d’un fan... et rendraient l’attente bien plus facile!

Plus de jeux de party

On aime TELLEMENT tester la solidité de nos amitiés avec Super Mario Party et Mario Kart 8 que l’on adorerait que Nintendo propose sur la Switch encore plus de jeux multijoueurs idéaux pour les soirées festives.

Certes, le fabricant de la Switch reçoit un bon coup de main depuis quelques années de la part de développeurs tiers, on n’a qu’à penser à Crash Team Racing: Nitro-Fueled ou Overcooked! 2, mais on ne dirait pas non à de nouvelles idées de la part de Nintendo.

Ce qui nous amène au prochain point...

Une nouvelle franchise originale

Oui, il y a eu Arms en 2017 et Splatoon en 2015... mais ne croyez-vous pas que Nintendo est mûr pour une nouvelle franchise? Peu importe la forme, l’entreprise rate assez rarement son coup lorsqu’elle décide d’essayer quelque chose de nouveau.

Évidemment, on peut débattre sur le fait que Nintendo a peut-être déjà assez de franchises originales et qu’elle devrait plutôt plancher sur de nouveaux titres pour les personnages que l’on connaît et apprécie.

Mais qui n’aime pas les surprises et un brin de renouveau? Surtout qu’avec le public renouvelé de la marque, fraîchement acquis grâce à la Switch, le terrain de jeu pour Nintendo s’avère plus large que jamais.

En tout cas!

Une application Netflix

Qui n’a jamais rêvé de pouvoir regarder Netflix sur sa Switch entre deux petites sessions de Super Mario Odyssey?

L’écran de la console n’est ni le plus grand ni le plus performant, mais il serait amplement suffisant pour quelques épisodes de The Office sur le pouce (à condition d’avoir du Wi-Fi)...

Peut-être quelque trois années plus tard, Netflix et Nintendo finiront par se lâcher un coup de fil pour en jaser et passer à l’action!

Le retour des franchises de Rare chez Nintendo

Mine de rien, les relations entre Nintendo et Microsoft se sont visiblement bien réchauffées depuis quelques mois. L’arrivée de Minecraft, Cuphead et Ori and the Blind Forest sur la Switch, l’inclusion de Banjo et Kazooie dans Super Smash Bros. Ultimate; bref, on voit bien les deux géants continuer à collaborer.

En août dernier, Microsoft a fait savoir que ses studios ne prévoyaient pas sortir d’autres exclusifs sur les consoles des compétiteurs... mais, disons qu’on parlait de franchises qui existent déjà et qui ont déjà peuplé les machines de Nintendo?

Par exemple les classiques de Rare?!

GoldenEye 007, Banjo-Kazooie, Conker’s Bad Fur Day, les vieux Donkey Kong?

On les veut tous, alors ramenez-les à la «maison»!

Un jeu mettant en vedette Wario et Waluigi

Les WarioWare vous manquent? Vous ne vous êtes toujours pas remis de l’absence de Waluigi dans Super Smash Bros. Ultimate?

Eh bien, nous aussi, on ressent toutes ces émotions un peu aigres-douces.

Le MEILLEUR duo de frères imaginé par Nintendo (oui, vous avez bien lu) mérite mieux que des apparitions dans les titres multijoueurs de l’entreprise.

Waaaa!

Et vous, que souhaitez-vous pour la Switch en 2020?

