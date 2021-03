Nintendo Switch: de la 4K et un écran OLED d’ici la fin de l’année?

Combien de rumeurs verrons-nous passer avant que Nintendo officialise un prochain modèle de Switch? La question se pose.

En attendant, Bloomberg est revenu à la charge mardi avec d’autres informations suggérant qu’un nouveau modèle de Nintendo Switch serait prévu pour la fin 2021 et proposerait un écran OLED de 7 pouces, de même qu’une puce Nvidia utilisant la technologie DLSS (Deep Learning Super Sampling).

Celle-ci permettrait notamment à la console de fournir une résolution 4K lorsque la Switch est connectée à un téléviseur par le biais de son socle.

En des termes très simplifiés, la technologie DLSS utilise l’intelligence artificielle pour améliorer la résolution de la source d’origine et permettre notamment une meilleure fréquence d’affichage. En d’autres mots, le processus simplifie la tâche pour la console, qui peut offrir un meilleur rendu avec moins de puissance requise. Bref, une technologie qui cadrerait parfaitement avec le type de console qu’est la Switch.

500$ pour une Switch?

Sans grande surprise, les analystes interrogés par Bloomberg s’attendent à ce que cette nouvelle Nintendo Switch coûte plus cher que le modèle original. La hausse de prix serait toutefois assez salée, selon l’un d’entre eux, qui croit que le modèle revu pourrait être vendu jusqu’à 100$ américains plus cher que la première version de la console.

Cela voudrait donc dire que les consommateurs pourraient devoir payer jusqu’à 399$ américains, soit un peu plus de 500$ canadiens, pour mettre la main sur la Switch 2.0.

En guise de comparaison, le modèle actuel de la console coûte 399,99$ au Canada et la version Lite, 259,99$. Et pour 500$, à condition d’en trouver une, on peut acquérir l’édition numérique de la PS5.

À ce prix, on se doute donc que Nintendo risque de garder les autres versions moins dispendieuses de sa console vedette sur le marché. Cependant, avant toute chose, il faudra que le géant japonais annonce pour de bon cette fameuse Switch «Pro». Et ça, ce n’est pas encore fait!

