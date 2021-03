Call of Duty: de nouvelles cartes et des armes ajustées pour la mi-saison de Black Ops Cold War

Fidèle à son habitude, Activision continue d’alimenter Call of Duty: Black Ops Cold War en contenu au fil des mois et propose cette semaine de nouvelles cartes, des modes de jeu supplémentaires et des armes ajustées dans le cadre de la mi-saison de son plus récent FPS.

• À lire aussi: Call of Duty: jusqu’à 57,8 Go pour une mise à jour de Warzone... qui réduira la taille du jeu

• À lire aussi: Call of Duty: les maps de Black Ops Cold War, classées de la pire à la meilleure

The end is near. 😱



But we've got you covered. Season Two is reloading with more in #BlackOpsColdWar and #Warzone.



More intel here: https://t.co/GtLXYftOds pic.twitter.com/nnXu3PZzPl — Call of Duty 🧟 (@CallofDuty) March 29, 2021

Lancée dans la nuit de lundi à mardi, la mise à jour Season Two Reloaded apporte notamment une version revue de la carte Miami, destinée aux affrontements en 6 contre 6. Portant le nom de Miami Strike, celle-ci sera plus petite que l’originale, alors que l’action s’y déroulera cette fois-ci de jour.

Image courtoisie Activision

Autre nouvelle map, l’étroite Mansion arrive aussi cette semaine et se veut, quant à elle, destinée aux modes de jeu en 2 contre 2 ou 3 contre 3. On y voyagera à Cuba et on s’y affrontera dans une cour centrale, surplombée d’une galerie à l’étage.

Image courtoisie Activision

Finalement, une troisième et très grande carte, Golova, a également fait son apparition dans Black Ops Cold War au cours des dernières heures. Celle-ci représente un village russe et sera en vedette dans les modes de jeu à plusieurs équipes (Multi-Team).

Image courtoisie Activision

Du nouveau dans les modes de jeu

Parlant de modes de jeu, la mise à jour de mi-saison marque l’arrivée du nouveau Multi-Team Hardpoint, qui opposera dix équipes de quatre joueurs qui se battront pour contrôler différents points stratégiques, où on pourra récolter un point par seconde passée dans une zone défendue.

Notons que le mode Prop Hunt, qui se veut en quelque sorte une version à la Call of Duty de la «cachette», est aussi de retour cette semaine dans Black Ops Cold War.

Par ailleurs, les fans du volet Zombies du titre de Treyarch seront heureux d’apprendre que le développeur ne les a pas oubliés en cette mi-saison. De ce fait, du nouveau contenu pour le mode Outbreak se voit ajouté au jeu, notamment une relecture nocturne de Sanatorium, un nouvel objectif et un véhicule supplémentaire (une moto hors route).

Image courtoisie Activision

Quelques armes sont ajustées

Soulignons que Treyarch a également profité de l’occasion pour ajuster les performances de quelques armes à la hausse... ou à la baisse.

De ce fait, dans les fusils d’assaut, les Krig 6, FFAR 1 et Groza ont reçu des améliorations, tout comme les SMG Milano 821, KSP 45. Le AK-74u et le LC10 ont, quant à eux, vu leurs habiletés quelque peu diminuées. Des ajustements divers ont aussi été apportés au MAC-10, au 1911, au magnum et aux lance-roquettes.

Il est possible de consulter tous les détails de la mise à jour Season Two Reloaded sur le blogue d’Activision.

Call of Duty: Black Ops Cold War est disponible depuis novembre dernier sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC.

Suivez-nous sur Twitch!