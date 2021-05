13 idées de cadeaux techno et geek pour maman

Votre maman est-elle geek ou s’intéresse-t-elle aux dernières tendances techno? Voici quelques idées branchées qui lui feront plaisir à l’occasion de la fête des Mères.

Peu importe qui vous considérez votre maman, le 9 mai sera la journée pour remercier cette personne pour tout ce qu’elle a pu faire dans votre vie.

Pour éviter le casse-tête du magasinage, nous avons fait du lèche-vitrine à votre place et avons quelques suggestions geek et techno à offrir.

Montre FitBit Versa 3 - 229,99$ (rabais de 69,96$)

Courtoisie Amazon Canada

Avec le beau temps qui s’installe enfin, maman a peut-être envie de se remettre au sport. Que ce soit pour la marche, l’entraînement ou même pour surveiller ses habitudes de sommeil, la montre FitBit Versa est un must pour aider à garder un œil sur sa santé physique! C’est d’ailleurs un des coups de cœur de notre cheffe Kazzie.

Pour acheter la montre FitBit Versa 3: Amazon Canada | La Source | Best Buy | Bureau en gros

Beats Flex - 63,98$ (rabais de 6$)

Courtoisie Beats

Difficile de se motiver au sport si on n’a pas la bonne trame sonore pour accompagner nos séances d’entraînement. En plus d’être légers et sans fil, les écouteurs Beat Flex sont une solution de très bonne qualité à petits prix. Ils sont d’ailleurs offerts dans une variété de couleurs qui plairont certainement à votre mère.

Pour acheter les écouteurs sans fil Beats Flex: Amazon Canada | La Source | Best Buy | Bureau en gros

iPad Air 10,9 pouces 256 Go - 979,99$

Courtoisie Apple

Une tablette est un parfait hybride entre un ordinateur et un téléphone intelligent. Le iPad Air est un appareil qui offre tous les avantages d’un PC, sans que ce soit trop compliqué à manipuler. Ce n’est pas tout le monde qui est habile avec la technologie! En plus, ces tablettes sont offertes dans une panoplie de couleurs! Jumelez l’offre avec le crayon Apple Pencil 2 pour la mère artiste; elle sera ravie.

Pour acheter le iPad Air 256Go: Bureau en gros

Jabra Elite 85h - 249,99$ (rabais de 100$)

Courtoisie Amazon

Pour accompagner ses séances de navigation web, de jeux ou tout simplement de relaxation, une bonne paire d’écouteurs qui isolent le son ambiant est un cadeau parfait. Les Jabra Elite 85h offrent non seulement une qualité exceptionnelle à petit prix, mais leur durée de charge de 36 heures fait de ces écouteurs un choix à considérer. On craque particulièrement sur la couleur Or Beige, très unique dans son genre.

Pour acheter les écouteurs sans fil Jabra Elitd 85h: Amazon Canada | La Source | Best Buy

Batterie portable pour cellulaire de Belkin - 49,99$

Courtoisie Amazon

Votre maman oublie souvent de charger son cellulaire? Une batterie portable risque donc d’être un excellent choix à lui offrir. Un stress de moins sur les épaules!

Pour acheter les écouteurs sans fil Beats Flex: Amazon Canada | La Source | Best Buy

Puce GPS Tile ou AirTag - à partir de 24,99$

Courtoisie Amazon

Perdre son trousseau de clés dans sa propre maison est un fléau que tout le monde vit au moins une fois... par semaine. Attachez-y une puce Tile (ou AirTag si elle préfère Apple), ça va éviter bien des casse-têtes au moment de quitter la maison.

Pour acheter une puce GPS Tile: Amazon Canada | La Source | Best Buy | Bureau en Gros

Pour acheter une puce GPS AirTag de Apple: Amazon Canada | La Source | Best Buy | Bureau en Gros

Manette sans fil Xbox - 74,99$

Courtoisie Microsoft

Pourquoi ne pas convertir maman au gaming en lui offrant une manette Xbox de la couleur de son choix et en l’invitant à jouer à un jeu coop avec vous. Si vous cherchez quelques idées pour jouer ensemble? Essayez It Takes Two ou l’une de nos sélections de notre article «10 super jeux coopératifs à essayer à deux».

Pour acheter une manette sans fil Xbox: Amazon Canada | Bureau en Gros | Microsoft Store

New Pokémon Snap - 79,99$

Courtoisie Amazon

À voir le plaisir que les fans de Pokémon ont à renouer avec New Pokémon Snap, on est certains que ce genre de jeu très zen risque de faire beaucoup de plaisir à maman, qui a peut-être elle-même apprécié Pokémon Snap sur Nintendo 64 dans le temps.

Pour acheter New Pokémon Snap: Amazon Canada

Funko Pop de sa série, son film ou son jeu vidéo préféré - à partir de 18$

Courtoisie Amazon

Du haut de notre trentaine, notre équipe ne se cache pas de posséder quelques Funko Pop! de quelques franchises. On craque particulièrement pour les figurines de séries télé comme The Office ou de jeux vidéo comme Pokémon.

Pour acheter une figurine Funko Pop!: Amazon Canada | Walmart Canada

Imprimante Fujifilm Instax Mini Link - 119$ (rabais de 10,99$)

Courtoisie Amazon

Avec la qualité des caméras de téléphones intelligents, c’est clair que les téléphones de nos mères sont remplis à ras bord de photos de ses enfants et petits-enfants. Voici une solution rapide et super portative pour avoir des photos à accrocher sur le frigo ou à mettre sur son bureau au travail.

Pour acheter une imprimante Fujifilm Instax Mini Link: Amazon Canada | Best Buy | La Source | Bureau en Gros

Echo Dot (4e génération) - 44,99$ (rabais de 25$)

Courtoisie Amazon

«Alexa, mets [insérer le titre de sa chanson préférée] de [insérer le nom de son musicien préféré] !» sans avoir à se lever le nez de son livre, c’est aussi ça les avantages de la technologie.

Pour acheter le haut-parleur Echo Dot: Amazon Canada

Philips Sonicare DiamondClean Smart 9750 - 279,99$ (rabais de 75$)

Courtoisie Amazon

Personne n’a dit qu’avoir une brosse à dents électrique avec du Bluetooth était une nécessité... mais des gadgets du genre sont toujours plaisants à recevoir. Techno-fou jusqu’aux molaires!

Pour acheter la brosse à dents Philips Sonicare DiamondClean Smart 9750: Amazon Canada | Best Buy

Mijoteuse Crock-Pot 6 litres - 88$

Au moment de bâtir cette liste de cadeaux et malgré les stéréotypes, l’équipe de Pèse sur Start est arrivée à la conclusion que les gadgets de cuisine plairaient à nos mamans respectives. Alors, si c'est le cas pour la vôtre aussi, offrez-lui le nec plus ultra des mijoteuses! C'est honnêtement la meilleure invention après l'électricité et Internet. Un crockpot, c'est vraiment utile, et on aime tous en avoir un à la maison. Elle aura plus de temps pour se reposer de sa journée de travail et continuer sa partie de New Pokémon Snap!

Pour acheter une mijoteuse Crock-Pot: Amazon Canada

s