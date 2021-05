Emily Blunt regrette d’avoir refusé le rôle de Black Widow

Emily Blunt a eu le cœur brisé quand elle a dû refuser le rôle de Black Widow. L'actrice était le premier choix pour jouer l'héroïne dans Iron Man 2 en 2010, mais elle a dû quitter le projet Marvel en raison de son engagement dans la comédie familiale Les Voyages de Gulliver.

«J'étais engagée à faire Les Voyages de Gulliver. Je ne voulais pas faire Les Voyages de Gulliver, a-t-elle avoué lors d'une entrevue au Howard Stern Show. Ça m'a brisé le cœur, parce que je suis tellement fière des décisions que je prends... et des films que je fais. Donc c'était difficile... J'adore Iron Man, et quand on m'a offert Black Widow, j'étais obsédée par Iron Man. Je voulais travailler avec Robert Downey Jr., ça aurait été incroyable.»

Cependant, l'actrice britannique a affirmé que jouer une superhéroïne au grand écran ne l'intéressait plus et a démenti les rumeurs selon lesquelles elle serait liée au nouveau film de Marvel, Les Quatre Fantastiques.

«C'est du fan casting, a-t-elle déclaré, à propos des rapports selon lesquels elle jouerait Sue Storm, alias Invisible Woman. Ce ne sont que des gens qui disent: “Ce serait génial, non?” Je ne sais pas si les films de superhéros sont pour moi. Ils ne sont pas pour moi. Je ne les aime pas. Je ne les aime vraiment pas. Cela ne veut pas dire que je ne voudrais jamais en jouer, il faudrait juste que ce soit quelque chose de super cool et un personnage vraiment cool, alors ça m'intéresserait.»

Elle a également déclaré que le genre du film de superhéros, en général, était «épuisé» et qu'il y avait trop de contenu. «Nous sommes inondés, ce n'est pas seulement tous les films, ce sont aussi les séries innombrables.»

