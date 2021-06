It Takes Two est en solde sur le PlayStation Store

On vous casse peut-être les oreilles, mais It Takes Two est notre coup de cœur de l’année! Si vous n’avez pas encore eu la chance d’y jouer et que vous possédez une PS4 ou une PS5, c’est maintenant le moment de mettre la main dessus, puisqu’il est en rabais sur le PlayStation Store jusqu’au 10 juin. Vous pourrez ainsi sauver 25 % sur le prix régulier.

• À lire aussi: It Takes Two est enfin sorti et on est vraiment excités

• À lire aussi: Days of Play: des rabais sur Spider-Man: Miles Morales, Demon’s Souls, Ghost of Tsushima et plus encore

Après Brothers – A Tale of Two Sons et A Way Out, Josef Fares revient avec une autre aventure 100 % coopérative, que vous devrez impérativement vivre avec un ami. Avec It Takes Two, Fares amène les joueurs dans un monde imaginaire haut en couleur, garni d’éléments fantastiques.

On a tellement aimé le jeu qu’on a dédié un épisode de notre podcast à ce chef-d’œuvre ludique! Vous pouvez écouter notre lettre d’amour ici même.

On vous rappelle d’ailleurs qu’il est possible de jouer avec votre ami à distance sans que ce dernier ait à acheter le jeu, grâce à la «Pass ami». Demandez-lui de chercher It Takes Two sur le PS Store et de télécharger le «Pass ami» dans la boutique numérique.

It Takes Two sera en rabais à 41,24 $, au lieu de 54,99 $ jusqu’au 10 juin sur le PlayStation Store. Le jeu est aussi disponible sur Xbox One, Xbox Series X/S et PC.

s