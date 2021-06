The Flash: un clin d'œil au Batman de Michael Keaton partagé par le réalisateur du film

Andy Muschietti, le réalisateur du prochain film du DC Universe, The Flash, joue les aguicheurs en partageant sur Instagram une photo du célèbre costume de Batman de Michael Keaton... sans aucune description.

The Flash est officiellement entré en production en avril dernier et Muschietti s’amuse déjà à faire réagir les fans.

Sur le cliché, on peut parfaitement reconnaître le modèle du costume porté par Michael Keaton dans Batman Returns. Sur l’emblème se retrouvent aussi des gouttes de sang.

Photo courtoisie Warner Bros. Michael Keaton dans Batman Returns (1992)

Comme Muschietti a partagé cette image sans écrire de commentaires, l'on n'a toujours aucun détail sur le rôle que Michael Keaton jouera dans The Flash. On sait toutefois que Ben Affleck reprendra lui aussi son rôle de Bruce Wayne dans le film, selon ce que Muschietti avait révélé dans une entrevue publiée par Vanity Fair en octobre dernier.

Outre Michael Keaton et Ben Affleck, la distribution du film est très prometteuse. On y retrouvera notamment Ezra Miller (Justice League) dans le rôle de Barry Allen/The Flash, Kiersey Clemons (Sweetheart) dans le rôle d'Iris West, Maribel Verdú (Pan’s Labyrinth) dans le rôle de la mère d'Allen, Nora, et Ron Livingston (The Conjuring) dans le rôle du père d'Allen, remplaçant Billy Cudrup qui jouait le même personnage dans Justice League.

La sortie du film The Flash est prévue pour le 4 novembre 2022.

