Michelle Pfeiffer est prête à reprendre le rôle de Catwoman

Michelle Pfeiffer a déclaré qu'elle sauterait sur l'occasion d'interpréter à nouveau Catwoman. L'actrice a joué le rôle de Selina Kyle en 1992 dans Batman Returns, réalisé par Tim Burton.

Alors qu'Andy Muschietti prépare The Flash, dans lequel plusieurs versions de superhéros se feront face, l'actrice a fait un appel du pied pour renfiler la combinaison. «Je le ferais si quelqu'un me le demandait, mais personne ne me l'a encore demandé», a déclaré l’actrice à Screen Rant.

Cette éventualité est en effet plausible depuis qu'il a été annoncé que Michael Keaton, qui a endossé le rôle de Batman face à l'actrice il y a 29 ans, apparaîtrait dans The Flash, dans le rôle du justicier, aux côtés d'une autre version du superhéros jouée par Ben Affleck.

Bien que d'autres actrices aient joué le personnage, notamment Anne Hathaway dans The Dark Knight Rises en 2012 et Halle Berry dans Catwoman en 2004, l'interprétation de Michelle Pfeiffer est toujours considérée comme iconique, en partie pour la façon dont elle a revêtu le fameux costume de chat.

The Flash, d'Andy Muschietti, est dans les cartons de la Warner depuis 2014, mais la production a été gênée par de nombreux retards. Sa sortie est maintenant prévue pour la fin 2022 et la production a confirmé que le film se concentrerait sur le «multivers» de l'univers DC.

