The Cuphead Show!: un aperçu de la série animée dévoilé avec Wayne Brady dans le rôle de King Dice [VIDÉOS]

Netflix a présenté un court aperçu de la série The Cuphead Show!, lors de son évènement Geeked Week. Aucune date de sortie n’a encore été annoncée, mais l'acteur derrière la voix de l’antagoniste de la série a été dévoilé.

C’est nul autre que le comédien de Whose Line Is It Anyway?, Wayne Brady, qui jouera le King Dice. Il se joindra à Tru Valentino (Fast & Furious Spy Racers) et Frank Todaro (Jojo’s Bizarre Adventure), qui joueront respectivement Cuphead et Mugman.

Some may say his methods are quite shady, because The Cuphead Show!'s King Dice is officially voiced by @WayneBrady. #GeekedWeek pic.twitter.com/tU1gWtgfwC — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 11, 2021

On a encore très peu de détails sur l’histoire de la série, mais la présence de King Dice impliquerait peut-être que Cuphead et Mugman rencontreront le Diable, étant donné qu’il est le patron de King Dice.

"Who will be the first contestant to roll the dice?"



Here's a sneak peek clip of King Dice in The Cuphead Show! #GeekedWeek pic.twitter.com/8DLDfxD7Gj — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 11, 2021

Une chose est certaine, le peu que Netflix a montré est fidèle au look rétro du jeu et on est très impatient de voir le produit fini. Aucune date de sortie n'a encore été dévoilée pour The Cuphead Show!

