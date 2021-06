E3 2021: la présentation Square Enix en sept annonces

Les studios québécois ont occupé une place centrale dans la présentation de Square Enix ce dimanche, lors de la deuxième journée de l’édition 2021 de l’E3.

Ainsi, alors que l’antenne montréalaise de l’éditeur a annoncé un tout nouveau jeu mobile tiré de l’univers de Hitman, Eidos Montréal a, pour sa part, dévoilé son prochain titre, qui vous permettra d’incarner Star-Lord en personne.

Certes, ce n’est évidemment pas tout ce que Square Enix a présenté cet après-midi. Voici donc un bref survol de ce que la société japonaise a offert aux joueurs.

Eidos Montréal plonge dans l’univers de Guardians of the Galaxy

Après avoir participé au développement de Marvel’s Avengers, Eidos Montréal a dévoilé ce dimanche qu’il planchait sur son propre jeu tiré du monde de Marvel: Guardians of the Galaxy. Celui-ci paraîtra le 26 octobre prochain sur PlayStation, Xbox et PC et donnera l’opportunité aux joueurs de revêtir les habits de Star-Lord dans un périple d’action-aventure à la troisième personne.

Un nouveau Hitman Sniper en préparation chez Square Enix Montréal

Le studio montréalais retourne à l’univers d’Hitman avec un nouveau jeu mobile, Hitman Sniper: The Shadows, qui sera lancé plus tard cette année sur iOS et Android. Le titre, gratuit sur les deux plateformes, mettra de l’avant un récit original et introduira de nouveaux personnages.

Une expansion de Black Panther pour Marvel’s Avenger

Square Enix n’a visiblement pas terminé sa course avec Marvel’s Avenger, comme le démontre cette nouvelle expansion, qui ajoutera Black Panther et Wakanda au titre multijoueur. War for Wakanda paraîtra en août prochain.

Des nouvelles de Babylon’s Fall

Que celles et ceux qui l’attendent de pied ferme soient rassurés, Babylon’s Fall est toujours sur les rails, comme l’a confirmé Square Enix ce dimanche avec une nouvelle bande-annonce. Le hack and slash misera sur la coopération en ligne, alors que vous pourrez faire équipe avec jusqu’à trois autres joueurs.

Les six premiers Final Fantasy auront droit à un remaster

Nostalgique des débuts de Final Fantasy? Square Enix a annoncé un remaster des six premiers volets de la franchise, qui débarqueront «bientôt» sur PC et appareils mobiles. Impossible toutefois pour le moment de savoir à quel point ce Final Fantasy Pixel Remaster rafraîchira les six titres.

Life is Strange: True Colors dévoile ses mécaniques

Annoncé en mars dernier, Life is Strange: True Colors a offert un nouvel aperçu de son système d’empathie, qui sera le pouvoir spécial de la protagoniste Alex Chen dans ce prochain volet de la série. True Colors doit paraître le 10 septembre prochain sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC et Stadia.

Un spin-off de Final Fantasy en chantier chez Team Ninja

Les rumeurs disaient vrai, un spin-off de Final Fantasy, du nom de Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, est bel et bien en développement chez Team Ninja, l’équipe derrière Ninja Gaiden, Dead or Alive et Nioh. Si l’on se fie à la bande-annonce, le titre mettra l’action à l’avant-plan, dans une enveloppe qui n’est pas sans rappeler les Dark Souls de ce monde. La sortie de Stranger of Paradise est prévue pour 2022 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC.

