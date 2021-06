Blanche-Neige: Rachel Zegler répond aux trolls qui ne veulent pas qu’elle interprète le personnage

Rachel Zegler a répondu aux critiques qui soutiennent qu'une métisse (sa mère est colombienne et son père d'origine polonaise) ne peut pas jouer Blanche-Neige: elle n'a pas l'intention de se décolorer la peau pour le rôle.

• À lire aussi: Harrison Ford blessé sur le tournage d'Indiana Jones 5

• À lire aussi: Marvel précise l’orientation sexuelle de Loki dans le nouvel épisode de la série

L'actrice, dont le premier film, West Side Story, doit sortir en fin d'année, vient d'être choisie pour incarner Blanche-Neige dans une adaptation en prises de vue réelles du classique de Disney.

Sans surprise, des trolls sur internet n'ont pas tardé à affirmer qu'une actrice originaire d'Amérique latine ne devrait pas jouer un personnage décrit comme ayant «la peau blanche comme neige», mais la vedette a riposté et a fait taire ses détracteurs sur les réseaux sociaux. Dans un «tweet» effacé depuis, l'actrice et chanteuse de 20 ans a répondu: «Oui, je suis blanche comme neige, non, je ne me décolorerai pas la peau pour le rôle.»

La chanteuse de R&B Halle Bailey a reçu des insultes similaires après avoir été choisie pour le rôle d'Ariel dans le remake de La Petite Sirène prévu par Disney. C'est la première princesse noire dans un film Disney en prises de vue réelles depuis que la chanteuse Brandy a joué Cendrillon en 1997.

Rachel Zegler a déjà reçu des éloges pour son interprétation de Maria dans la relecture, par Steven Spielberg, de la légendaire comédie musicale West Side Story. La version cinématographique de 1961 avait remporté plusieurs Oscars, dont celui de la meilleure actrice dans un second rôle pour Rita Moreno. Dans cette version, Natalie Wood, d'origine russe, incarnait Maria, un personnage censé être originaire de Porto Rico, sans créer de polémique. Steven Spielberg a déclaré à Vanity Fair, en 2020, qu'il voulait «de l'authenticité» dans sa version de la comédie musicale.

La production du futur film Blanche-Neige, qui sera réalisé par Marc Webb, devrait commencer en 2022.

À VOIR AUSSI

s