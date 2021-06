Quentin Tarantino a pensé explorer à nouveau l’univers de Reservoir Dogs pour clore sa carrière

Le réalisateur a été interrogé sur sa décision lors d'une apparition dans l'émission américaine Real Time vendredi soir, et il a confirmé qu'il avait toujours l'intention d’abandonner le septième art pour se concentrer sur l'écriture.

«Je connais l'histoire du cinéma et, à partir d'un moment, les cinéastes ne s'améliorent plus, a-t-il déclaré. Don Siegel, s'il avait arrêté sa carrière en 1979, quand il a fait Escape from Alcatraz, quel dernier film cela aurait été! Quelle finale! Mais il s'en est allé minablement après deux autres.»

Et le cinéaste a confié à l'animateur Bill Maher qu'il avait envisagé un jour que son ultime œuvre puisse être une recréation de son premier film, Reservoir Dogs.

«Ce serait une sorte de capture du temps dans un instant, a commenté la vedette de 58 ans. Je ne le ferai pas, internet. Mais j'y ai pensé», a-t-il ajouté.

Dans son entrevue, Quentin Tarantino a également révélé qu’il pensait faire d’Israël — la patrie de sa femme Daniella Pick — la toile de fond de son prochain film.

«Si vous faites un film à Jérusalem, partout où vous pointerez la caméra vous capturerez quelque chose de fantastique», a-t-il affirmé.

