The Matrix Resurrections: l’histoire du film se dévoile un peu plus dans un premier synopsis

Quelle histoire racontera exactement The Matrix Resurrections, le quatrième volet de la franchise culte qui doit paraître en décembre prochain? On en sait désormais un peu plus grâce au synopsis officiel du film, apparu récemment sur le site Web de Warner Bros.

Repéré par IGN, celui-ci fait ainsi référence à une nouvelle Matrice «plus forte, sécurisée et dangereuse que jamais» dans laquelle «Thomas Anderson devra choisir de suivre le lapin blanc une fois de plus».

Vous trouverez ci-dessous la traduction complète du synopsis, question de vous faire vous-même une idée:

«Dans un monde de deux réalités –la vie de tous les jours et les mensonges qui se cachent derrière– Thomas Anderson devra choisir de suivre le lapin blanc une fois de plus. Faire un choix, même s’il s’agit d’une illusion, est encore la seule façon d’entrer ou de sortir de la Matrice, qui est plus forte, sécurisée et dangereuse que jamais», peut-on lire sur une page Web du studio américain, dédiée à la prochaine saison des récompenses cinématographiques.

Chose certaine, ce n’est pas encore complètement la panacée en termes d’indices sur la teneur du scénario de Matrix Resurrections, mais, au moins, cela permet de se faire une meilleure idée de ce qui attend Neo, Trinity et Morpheus (2.0?) dans ce grand retour de la franchise.

Rappelons qu’en septembre dernier, une première bande-annonce –assez cryptique merci– avait donné lieu à une immense vague de spéculations sur le Web, mais sans qu’une théorie ne se détache nécessairement plus qu’une autre.

Réalisé par Lana Wachowski, qui retourne derrière la caméra sans sa soeur Lilly cette fois-ci, le long-métrage mettra en vedette Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Jessica Henwick, Jonathan Groff et Christina Ricci, entre autres.

The Matrix Resurrections doit paraître en salle et sur HBO Max le 22 décembre prochain.

