Elden Ring: Bandai Namco présente 15 minutes de gameplay [VIDÉO]

Jeudi matin, Bandai Namco a présenté 15 minutes de gameplay remplies de violence et de fantaisie de l'un des jeux les plus attendus des dernières années, Elden Ring.

Les fans des œuvres de FromSoftware ont pu se régaler avec un avant-goût de ce qui les attend le 25 février prochain, alors que ces 15 minutes ont certainement donné la chair de poule aux inconditionnels du genre.

Elden Ring, le titre développé en collaboration avec le créateur de Game of Thrones George R.R. Martin, est certainement l’un des titres les plus attendus depuis son annonce en 2019. On se rappelle d’ailleurs de l’excitation de l'animateur Geoff Keighley lorsqu’il avait clôturé le Summer Game Fest 2021 avec la toute première bande-annonce du jeu et le dévoilement de la date de sa sortie.

La sortie d’Elden Ring, initialement prévue pour le 21 janvier 2022, a été reportée au 25 février 2022. Le jeu sera offert sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC.

