Sam Fisher est de retour: Ubisoft annonce un remake de Splinter Cell

La patience des inconditionnels de Splinter Cell vient d’être récompensée par Ubisoft, alors que l’éditeur français a annoncé mercredi qu’il avait lancé le développement d’un remake du premier volet de la franchise d’infiltration.

Dans un billet de blogue partagé par Ubisoft ce midi, on apprend que c’est le studio torontois de la firme qui aura la tâche de remettre au goût du jour les toutes premières aventures de Sam Fisher, en utilisant le nouveau moteur graphique Snowdrop.

Ce faisant, autant la facture graphique, notamment les éclairages et les ombres, de même que le gameplay seront entièrement refaits par Ubisoft, alors qu’on précise qu’il s’agira bien d’un remake et non d’un remaster.

«Pour moi, un remake est un remaster qui va un peu plus loin qu’une copie conforme. Le premier Splinter Cell avait plusieurs caractéristiques fantastiques et révolutionnaires au moment de sa sortie, il y a 19 ans. Aujourd’hui, les joueurs ont des goûts encore plus raffinés. Je pense que nous sommes un peu obligés d’offrir quelque chose de plus qu’un simple remaster», affirme le producteur du nouveau titre, Matt West.

Celui-ci assure que «l’essence du jeu» demeurera «intacte», même si ce remake de Splinter Cell sera construit «à partir de zéro».

«Nous allons mettre à jour le côté visuel et certains éléments conceptuels pour répondre aux attentes des joueurs. Nous allons le garder linéaire comme les jeux originaux, sans créer un monde ouvert», précise-t-il.

L'infiltration avant l'action

Selon le directeur de la création, Chris Auty, l’attention sera donc une fois de plus concentrée sur les mécaniques d’infiltration du premier titre de la franchise et l’importance de demeurer furtif.

«Il est important pour nous de conserver le sentiment de maîtrise en soutenant les joueurs qui prennent le temps d’observer chaque situation, de concevoir un plan, qui utilisent leurs gadgets et qui déjouent leurs ennemis de façon créative afin de surmonter les obstacles sur leur route», affirme-t-il.

Soulignons qu’il s’agira du deuxième Splinter Cell développé par Ubisoft Toronto, l’équipe ayant mené le travail sur Blacklist, sorti en 2013, et qui s’avère à ce jour le plus récent volet de la franchise.

Sans grande surprise, aucune fenêtre de sortie pour ce remake de Splinter Cell n’a encore été dévoilée. L’annonce en tant que telle fera toutefois assurément pousser un grand soupir de soulagement à de nombreux fans, qui ont enfin la certitude qu’Ubisoft n’a finalement pas oublié ce bon vieux Sam Fisher après toutes ces années.

