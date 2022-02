Jurassic World Dominion: la bande-annonce marquée par le retour de Sam Neill et Laura Dern [VIDÉO]

Universal dévoile la bande-annonce officielle tant attendue de Jurassic World Dominion, ramenant des personnages iconiques qu’on n’a pas vus depuis Jurassic Park III, en 2001.

Jurassic World Dominion nous ramène sur Isla Nublar, 4 ans après sa destruction. « Les dinosaures vivent et chassent désormais aux côtés des humains partout dans le monde », peut-on lire dans la description. « Cet équilibre fragile façonnera l'avenir et déterminera, une fois pour toutes, si les êtres humains doivent rester les prédateurs suprêmes sur la planète qu’ils partagent avec ces créatures les plus redoutables. »

C’est Colin Trevorrow qui est à nouveau à la tête de cette suite en tant que réalisateur, lui qui nous a amené Jurassic World et Jurassic World: Fallen Kingdom. De plus, pour accompagner Sam Neill et Laura Dern, Jeff Goldblum, Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Daniella Pineda, Justice Smith, Omar Sy, et BD Wong sont de retour dans la distribution.

De l’action, des poursuites et des dinosaures; tous les ingrédients sont présents pour assurer une suite explosive. Jurassic World Dominion prendra l’affiche au cinéma le 10 juin 2022.

