EA: le lancement désastreux de Battlefield 2042 dû aux bogues... et à Halo Infinite?

Selon ce que rapporte le site XFire, EA aurait tenu une rencontre entre employés pour parler de la façon dont le lancement de Battlefield 2042 avait été perçu par les principaux dirigeants de l'entreprise.

• À lire aussi: Battlefield 2042: une pétition, qui demande à EA de rembourser les joueurs, franchi le cap des 75 000 signatures

• À lire aussi: Lost Ark, Valorant, Halo Infinite: quels sont les jeux les plus populaires sur Twitch cette semaine?

Laura Miele, directrice des studios d'EA, aurait amené la discussion sur BF2042 en citant les succès plus larges d'EA, passés et présents. Elle aurait déclaré: «Il est vraiment important de reconnaître quand nous avons des ratés» en parlant de BF2042. Le jeu n’aurait «pas répondu aux attentes [des] joueurs, et a également clairement manqué nos propres attentes».

Miele aurait ensuite énuméré les principales causes des ratés du jeu. Parmi celles-ci, EA blâmerait l’engin de jeu Frostbite, qui aurait nécessité une mise à jour majeure pour faire fonctionner BF2042. «C'était essentiellement devenu un nouvel engin. [...] La version Frostbite sur laquelle le jeu se trouvait était si ancienne qu'ils ont dû revenir en arrière et la mettre à jour», aurait expliqué Miele en réunion.

L’autre raison, sans surprise, aurait été le passage drastique au télétravail en raison de la pandémie. «Ajoutez une pandémie mondiale à mi-chemin dans le projet, où les équipes de jeu ont dû travailler à domicile. Nous nous sommes retrouvés avec plus de nouvelles variables en développement que jamais auparavant.»

Miele aurait ensuite révélé que le nombre de bogues reconnus aurait atteint «des niveaux historiques pour un jeu de DICE», même si la société aurait reconnu avoir toujours eu des problèmes de bogues avec les jeux DICE à leur lancement. Toutefois, selon leurs standards, le nombre de bogues de BF2042 se serait situé dans la fourchette à laquelle ils se seraient attendus par rapport à d'autres lancements. Miele a même rappelé une affirmation d’Andrew Wilson, PDG d’EA, affirmant que «DICE est historiquement très bon pour adapter les jeux en service en direct, [pour] connecter avec les joueurs, [pour] connecter avec la communauté et amener le jeu [à un standard] que les joueurs attendent».

EA aurait pointé du doigt son compétiteur

Toujours selon ce que rapporte XFire, EA aurait aussi blâmé la sortie surprise du multijoueur gratuit d’Halo Infinite pour expliquer les insuccès de BF2042.

En effet, selon Miele, la comparaison entre les deux jeux n'aurait pas été favorable pour EA, puisqu’Halo Infinite était un titre très raffiné alors que Battlefield 2042 contenait des bogues et n'était pas aussi étoffé.

Pourtant, les joueurs ne se sont pas gênés pour dire qu'ils étaient insatisfaits du jeu d'EA et que cela n’avait rien à voir avec la sortie en parallèle du mode mutltijoueur gratuit d’un compétiteur. Une pétition a même été lancée sur Change.org demandant à EA un remboursement du jeu pour fausse publicité. La pétition a recueilli, jusqu’à présent, plus de 207 000 signatures.

Même à sa sortie en novembre, BF2042 avait rapidement glissé à la 9e place du jeu le plus détesté sur la plateforme Steam. Les commentaires faisaient surtout part des bogues, des problèmes de performance, des choix de fonctionnalités douteux, mais surtout que le jeu ne correspondait pas aux attentes des joueurs.

Lueur d'espoir?

Miele aurait expliqué que l’entreprise souhait prendre des mesures pour améliorer ce que les joueurs leur reprochaient. Elle aurait reconnu que les attentes des joueurs avaient changé et que les normes de l’entreprise ne devaient pas rester ancrées à celles des jeux antérieurs de DICE.

Le fait de reconnaître les bogues et de prendre conscience que les attentes des joueurs n’avaient pas été satisfaites pourraient donner de l’espoir pour le futur de la franchise, dont la réputation a été lourdement endommagée.

Toutefois, il ne faut pas oublier que selon ce que rapporte XFire, EA a toute de même eu l'audace de pointer du doigt le succès du mode mutiljoueur de gratuit d'Halo Infinite, un jeu qui n’a absolument rien à voir avec Battlefield et qui n’a surtout pas le même type de joueurs.

Si les propos de Laura Miele sont fondés, cela pourrait démontrer qu'EA a encore bien des croûtes à manger pour s'attirer la sympathie des joueurs... et que la société américaine pourrait s’offrir une petite introspection par la même occasion.

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s

s