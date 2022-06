Une application Xbox Cloud Gaming arrive sur les télés Samsung

Après avoir annoncé son intention l’an dernier d’amener son service Xbox Cloud Gaming sur les téléviseurs intelligents, Microsoft passe à l’action et lancera le 30 juin une application dédiée sur les télés et moniteurs Samsung de 2022.

Dans un billet de blogue, Xbox promet que l’expérience sur les télés intelligentes Samsung sera «fluide» et comparable à utiliser n’importe quelle autre application de diffusion sur demande.

Il suffira ensuite de connecter une manette Bluetooth au téléviseur et se munir d’un abonnement Xbox Game Pass Ultimate pour être prêt à jouer sur le nuage. Notons qu’autant les contrôleurs Xbox que PlayStation (DualSense et DualShock 4) seront compatibles avec l’application. Il sera par ailleurs aussi possible de connecter un casque de jeu Bluetooth pour le chat vocal.

Si Samsung ouvre la marche avec ses téléviseurs et moniteurs de 2022, Microsoft a toutefois précisé que son intention était «d’explorer d’autres partenariats avec des [fabricants] de téléviseurs dans le cadre de cette prochaine évolution dans [sa] vision». Une déclaration similaire à celle qui avait été faite en juin 2021, au moment de dévoiler les plans de Xbox en la matière.

L’application Xbox Cloud Gaming sera lancée le 30 juin sur les télés et moniteurs Samsung dans 27 pays différents. Ceux-ci ne sont pas listés par Microsoft, mais on peut s’attendre à ce que les territoires où le service de jeu dans le nuage de Xbox est déjà disponible, comme le Canada, la France et les États-Unis, soient desservis par la nouvelle application.

Des démos de jeux dès l’an prochain sur la Xbox Game Pass

Par la même occasion, Microsoft a également dévoilé jeudi qu’un nouveau volet devrait s’ajouter l’année prochaine à la Xbox Game Pass: celui des démos de jeux.

Portant le nom de code Project Moorcroft, l’initiative permettra d’essayer des jeux à venir, tout ceux particulièrement développés par des studios indépendants.

Xbox y voit une façon pour les joueurs de découvrir les prochaines sorties indie et pour les développeurs de faire connaître leurs nouvelles œuvres, tout en ayant l’occasion de jauger leur performance auprès du public et de recueillir différentes informations, en plus d’être «compensés» pour leur participation.

Ce faisant, le service devrait se distinguer du programme de démos du nouveau PlayStation Plus, qui proposera plutôt d’essayer des jeux majeurs déjà parus avant de les acheter. Il faut dire que cette approche se serait difficilement transposée chez Xbox, alors que la Game Pass offre déjà la possibilité de jouer aux nouveautés sur son service.

Dans un autre ordre d’idées, soulignons que Microsoft a aussi annoncé ce jeudi que les membres Xbox Game Pass Ultimate pourront, plus tard cette année, jouer à certains jeux qu’ils possèdent déjà sur le nuage, même si ceux-ci ne se trouvent pas dans le catalogue de la Game Pass.

