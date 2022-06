God of War Ragnarök pourrait sortir à la fin de l’année

Selon Bloomberg, God of War Ragnarök n’aurait pas été reporté et pourrait plutôt sortir en novembre de cette année.

C’est du moins ce que le journaliste Jason Schreier rapporte, selon trois sources familières avec le développement du jeu de Santa Monica Studio.

Sony prévoirait également d'annoncer la date de sortie de God of War Ragnarök un peu plus tard ce mois-ci, selon deux des sources de Schreier.

Cette nouvelle va ainsi à l’encontre des rumeurs qui circulaient, quelques jours plus tôt, disant que le jeu aurait finalement été reporté à 2023. L’absence du titre au Summer Game Fest avait également aidé à alimenter les rumeurs.

On rappelle que Sony n’a toujours pas annoncé de date de sortie pour la suite tant attendue du reboot de God of War, n’indiquant qu’une sortie en 2022. On surveillera donc les prochaines conférences et autres annonces à venir au courant du mois.

