Keanu Reeves rêve de jouer Batman en vrai au cinéma

Après avoir interprété des durs à cuire comme Neo et John Wick, Keanu Reeves a dévoilé qu’il aimerait jouer Batman en vrai, et bien franchement, on aimerait voir ça.

En entrevue avec Extra à l’occasion de la sortie prochaine du film d’animation de DC, League of Super-Pets, l’acteur canadien a révélé son désir de jouer le justicier de l’ombre au grand écran. «Cela a toujours été un rêve, mais [Robert] Pattinson est Batman en ce moment et il est très bon, alors peut-être plus tard», a déclaré Reeves. «Peut-être quand ils auront besoin d'un Batman plus âgé.»

Bien évidemment, on ne verra pas de si tôt Reeves enfiler la cape de cuir. Warner Bros a confirmé, en avril dernier, une suite de The Batman et le retour de Pattinson dans le rôle de Bruce Wayne.

Entre temps, Keanu Reeves pourra accomplir une partie de son rêve, puisqu'il joue le rôle de Batman dans le nouveau film d’animation de DC, League of Super-Pets.

En plus de Keanu Reeves, la distribution de League of Super-Pets comprend des grosses pointures du cinéma: Dwayne Johnson, John Krasinski, Kevin Hart, Diego Luna, Natasha Lyonne, Kate McKinnon, Ben Schwartz, Jemaine Clement, Olivia Wilde, Jameela Jamil, Daveed Diggs et Vanessa Byer.

League of Super-Pets suivra les animaux de compagnie des héros de la Justice League, qui tenteront de sauver leurs maîtres kidnappés. Le film d’animation arrivera en salle le 29 juillet prochain.

