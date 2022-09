Un magnifique jeu québécois débarque bientôt sur Netflix Games

Saviez-vous qu’il y a des jeux vidéo sur les applications Netflix? Ben oui! Et un excellent titre s’ajoute bientôt au catalogue: Spiritfarer, un magnifique petit jeu indépendant conçu au Québec par Thunder Lotus Games.

Spirtifarer rejoindra la vingtaine de jeux mobiles disponibles sur les applications Netflix quelque part en octobre, nous confirme le studio.

Pour ceux qui ne l’ont pas encore essayé, Spiritfarer est un chaleureux jeu de gestion sur le thème de la mort, dans lequel vous incarnez une passeuse d’âmes. Vous devez construire un bateau et explorer un monde mystérieux tout en vous occupant de vos amis les esprits. Préparez quelques mouchoirs, car c’est une aventure profondément touchante.

Le jeu, sorti en 2020, avait été extrêmement bien reçu des critiques et joueurs, obtenant même une nomination du meilleur jeu indépendant aux prestigieux Game Awards de la même année.

Spiritfarer est également offert sur Steam, Nintendo Switch, PS4, Xbox One, Stadia, iOS et Android. Le jeu est également disponible sur PlayStation Plus Extra.

