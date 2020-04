Voici les jeux qui sortiront en mai 2020 sur consoles et PC

Le mois de mai était sur le radar de plusieurs joueurs en raison de la parution de Last of Us Part II... qui finalement se retrouve retardée indéfiniment. Celles et ceux à la recherche de nouvelles aventures devront donc regarder ailleurs au cours des prochaines semaines!

Soyons honnêtes, avec la pandémie qui frappe aux quatre coins du globe et les nombreux reports dans l’industrie qui ont précédé la crise sanitaire, le mois de mai 2020 n’est assurément pas le plus excitant côté sorties.

Certes, les joueurs à l’esprit ouvert (ou nostalgique) pourront dénicher quelques jeux indépendants prometteurs ou encore de vieux classiques qui arrivent sur de nouvelles plateformes.

Voici donc les jeux qui paraîtront en mai 2020 sur consoles, PC et appareils mobiles:

1er mai

Arcade Spirits – PS4, Xbox One, Switch

5 mai

John Wick Hex – PS4

– PS4 Someday You'll Return – PC

Forza Street – iOS, Android

– iOS, Android World War Z: Game of the Year Edition – PS4, Xbox One, PC

7 mai

Fledgling Heroes – Switch

– Switch Wavey The Rocket – PC

– PC Sonic At The Olympic Games - Tokyo 2020 – iOS, Android

– iOS, Android Void Bastards – PS4, Switch

8 mai

SuperMash – Switch

– Switch Fury Unleashed – PS4, Xbox One, Switch, PC

12 mai

Star Wars Episode 1: Racer – PS4, Switch

14 mai

Best Friend Forever – Switch, PC

Song of Horror - Episode 5: The Horror and The Song – PC

– PC TT Isle of Man - Ride on the Edge 2 – Switch

– Switch Signs of the Sojourner – PC

15 mai

Dungeon of the Endless – PS4, Switch

– PS4, Switch Tales From Off-Peak City Vol. 1 – PC

– PC Hatsune Miku Project Diva: Mega Mix – Switch

19 mai

The Wonderful 101: Remastered – PS4, Switch, PC

22 mai

Maneater – PS4, Xbox One, PC

Saints Row: The Third Remastered – PS4, Xbox One, PC

– PS4, Xbox One, PC Sword Art Online Alicization Lycoris – PS4, Xbox One, PC

26 mai

Minecraft Dungeons – PS4, Xbox One, Switch, PC

Utawarerumono: Prelude to the Fallen – PS4, Vita

27 mai

Ninjala – Switch

28 mai

Atomicrops – PS4, Xbox One, Switch, PC

– PS4, Xbox One, Switch, PC Shantae and the Seven Sirens – PS4, Xbox One, Switch, PC, Apple Arcade

29 mai

BioShock: The Collection – Switch

– Switch Borderlands Legendary Collection – Switch

– Switch XCOM 2 Collection – Switch

– Switch Xenoblade Chronicles: Definitive Edition – Switch

Quelque part en mai... si on est chanceux

Fast & Furious Crossroads – PS4, Xbox One, PC

À regarder