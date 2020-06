Cyberpunk 2077: le mode multijoueur et les expansions seront aussi retardés

On s’en doutait, mais c’est maintenant confirmé par CD Projekt: le report en novembre de la sortie de Cyberpunk 2077 repoussera également la parution du mode multijoueur et des expansions pour le jeu.

S’adressant jeudi à des investisseurs, le vice-président du développement de l’entreprise, Michał Nowakowski a mentionné que tout le contenu téléchargeable pour le RPG d’action sera lui aussi «proportionnellement» retardé, comme l’a remarqué VGC.

«Évidemment que le fait que le lancement de Cyberpunk 2077 a été déplacé va proportionnellement bouger la sortie de potentielles expansions», a déclaré Nowakowski.

«En ce qui concerne le multijoueur, tout comme les expansions, son lancement sera aussi proportionnellement retardé, bien que le multijoueur soit un peu plus éloigné, c’est donc une question pour plus tard de toute façon», a-t-il ajouté.

Une question de polissage

Au sujet du report de Cyberpunk 2077, dont la sortie était prévue 17 septembre, avant d’être remise au 19 novembre, le président de CD Projekt, Adam Kiciński, a mentionné que la COVID-19 «n’avait pas aidé dans la phase finale» de développement.

Il a toutefois précisé que c’était avant tout une question de contrôle de qualité et de perfectionnement qui avait entraîné le report de la date de parution.

«Pour les touches finales, il s’agit de polir [le jeu], ajuster de petites choses afin qu’elles soient aussi parfaites que possible. Nous visons une haute qualité et la qualité n’est pas qu’une affaire de grosses choses, mais aussi de petits détails. Donc, il y a plusieurs petits détails qui doivent être ajustés et nous devions nous assurer d’avoir le temps pour ne pas précipiter la sortie. C’est pourquoi nous avons ajouté neuf semaines», a indiqué Kiciński.

«Nous croyons vraiment que c’est la date finale»

Quant à la date du 19 novembre, le président de l’entreprise polonaise croit qu’il s’agira bel et bien de la date finale de sortie de Cyberpunk 2077, même après l’accumulation de délais.

«Nous croyons vraiment que c’est la date finale. C’est tout ce que je peux dire maintenant, mais, évidemment, n’importe quelle décision comme celle-ci nous coûte de la confiance. Nous essayons d’être le plus raisonnables possible en prenant la décision finale. C’est notre point de vue pour le moment. Nous croyons que le jeu sortira le 19 novembre», a-t-il fait valoir.

En espérant que cette fois-ci, ça tienne!

