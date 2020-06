Cyberpunk 2077: découvrez de nouveaux extraits de gameplay et un anime (!) aux couleurs de la franchise [VIDÉO]

Pour faire patienter les fans jusqu’en novembre prochain, CD Projekt Red a proposé, ce jeudi, une avalanche de nouvelles images et informations à propos de Cyberpunk 2077, lors d’une première présentation Night City Wire.

Le studio polonais a lancé le bal, dès midi, avec une bande-annonce explosive, mettant en lumière le prologue de son prochain titre. D’un peu plus de deux minutes, la vidéo permet donc d’en savoir un peu plus sur l’histoire de Cyberpunk 2077, mais aussi de découvrir l’univers de Night City plus en profondeur.

Par ailleurs, on peut y apercevoir différents segments de gameplay assez diversifiés, avec notamment de la conduite de véhicules (futuristes) et du combat rapproché.

Dans le même ordre d’idées, les artisans de CD Projekt Red ont aussi profité de l’occasion pour lever le voile sur l'une des mécaniques particulières du jeu, portant le nom de «Braindance». Celle-ci permettra au personnage principal de revivre les souvenirs d’un autre individu, lui donnant l’occasion de mieux comprendre un événement et de découvrir des indices pour une quête, par exemple.

Un anime inspiré de Cyberpunk

Malgré les apparences, le rendez-vous de jeudi ne s’est pas limité à Cyberpunk 2077.

En ce sens, CD Projekt Red a annoncé qu’il travaillait conjointement avec le studio japonais Trigger sur un anime inspiré par l’univers de Cyberpunk, qui s’appellera Cyberpunk Edgerunners.

Conçu sous la forme d’une série de 10 épisodes, le projet sera diffusé sur Netflix dès 2022 et racontera l’histoire d’un jeune qui, en essayant de survivre dans les rues d’une cruelle ville futuriste, deviendra un mercenaire.

Pour ajouter à la bonne nouvelle, soulignons que c’est le compositeur de Silent Hill, Akira Yamaoka, qui s’occupera de créer la musique pour la série animée.

D’ici là, Cyberpunk 2077 devrait paraître le 19 novembre prochain sur PS4, Xbox One et PC, puis éventuellement sur PS5, Xbox Series X et Stadia.

