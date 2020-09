No Man’s Sky: la mise à jour Origins ajoute des millions de nouvelles planètes et des vers de sable

Hello Games déploie une nouvelle mise à jour majeure pour son jeu No Man’s Sky. Origins arrive aujourd’hui et ouvrira la porte sur une tonne de nouveautés à découvrir.

En plus des millions de nouvelles planètes et de la nouvelle diversité florale et faunique qui s’ajouteront, Origins comprendra une multitude de nouveautés qu’on a très hâte de découvrir.

Parmi celles-ci se trouvent: un nouveau système météorologique avec du temps violent comme des tornades ou des orages, de plus grosses montagnes à escalader, des océans profonds à naviguer, des falaises plus abruptes ainsi que d’énormes monuments à explorer.

De plus, Hello Games confirme qu’il y aura des volcans actifs et des pluies de météorites, qui auront un impact réel sur vos aventures !

Le studio a aussi confirmé l’addition de vers de sable géants, inspiré de Dune, qui silloneront le souterrain, sous vos pieds. Faudra-t-il marcher sans rythme pour ne pas attirer le ver ? Il faudra le tester.

Capture d’écran Youtube Hello Games

En plus des ajouts cités plus haut, les changements à découvrir risquent d’impressionner même les joueurs vétérans. Origins ajoutera une nouvelle technologie de render des nuages pour des ciels plus dramatiques. Les couleurs des planètes seront beaucoup plus variées et des scarabées et papillons géants voleront au-dessus de nos têtes.

Capture d’écran Youtube Hello Games

Un autre ajout intéressant sera la visite de marchands clandestins sur les planètes ainsi l’ajout de formes de vie robotiques. De plus, quelques améliorations ont été apportées à l’interface graphique en général.

No Man’s Sky est disponible sur PS4, Xbox One et PC, et la mise à jour sera déployée sur toutes les plateformes.