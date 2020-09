Rocket League est maintenant gratuit sur consoles et PC, voici où le télécharger

Attendue depuis juillet dernier, la version gratuite, dite «free-to-play», de Rocket League est enfin disponible sur consoles et PC.

Ce faisant, vous pouvez dès ce mercredi télécharger sans frais le (très) populaire jeu, qui mêle soccer et voitures téléguidées, par le biais de la boutique en ligne de votre PS4, Xbox One, Nintendo Switch ou via l’Epic Games Store sur PC.

Par le fait même, celui-ci ne sera plus offert sur Steam. Cependant, le titre y sera toujours accessible pour celles et ceux qui le possédaient déjà sur la plateforme de Valve.

Sur PS4 et Switch, les joueurs n’auront notamment pas besoin d’un compte PlayStation Plus ou Nintendo Switch Online pour accéder aux fonctionnalités en ligne du jeu. Du côté de la Xbox One, il faudra toutefois être abonné à Xbox Live Gold pour compétitionner en ligne.

Quant aux nombreuses personnes qui ont déjà acheté Rocket League par le passé, celles-ci recevront en guise de compensation, en même temps que l’arrivée de la version gratuite, plus de 200 articles de personnalisation, en plus de tous les DLC officiels du jeu de Psyonix.

Le développeur, qui appartient désormais à Epic Games, profitera aussi de l’arrivée de la version gratuite de Rocket League pour y incorporer de nouveaux tournois compétitifs et différents défis, qui permettront de récolter des points d’expérience.

Notons que le premier événement en ligne de cette nouvelle ère gratuite de Rocket League, intitulé Llama-Rama, arrivera dès le 27 septembre dans le jeu, et ce, jusqu’au 12 octobre.

Aux couleurs de Fortnite, une autre propriété d’Epic Games, celui-ci offrira aux joueurs cinq séries de défis qui mèneront à des récompenses inspirées du célèbre battle royale.

Pages de téléchargement de la version gratuite de Rocket League

