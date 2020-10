Dune: la sortie de l’adaptation de Denis Villeneuve est repoussée à 2021

Après Black Widow, No Time to Die et beaucoup, beaucoup trop d’autres films en 2020, c’est maintenant au tour de Dune d’être victime de la COVID-19: sa sortie au cinéma a été repoussée à une date ultérieure.

D’abord prévue pour le 18 décembre, la parution de l’adaptation de Denis Villeneuve de l’œuvre culte de Frank Herbert arrivera finalement, si tout se passe «bien» d’ici là, sur grand écran le 1er octobre 2021, soit près d’un an plus tard, a appris Collider.

Selon les informations recueillies par le site web spécialisé, le long métrage, mettant notamment en vedette Timothée Chalamet, Zendaya, Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Josh Brolin et Javier Bardem, aurait de toute évidence été prêt pour sa date de sortie initiale en décembre. De ce fait, la décision de repousser la parution de Dune aurait d’abord été prise en raison de la pandémie et de son effet sur les cinémas.

Dans le même ordre d’idée, le report de Wonder Woman 1984 au 25 décembre aurait peut-être aussi influencé la décision de ne pas présenter Dune en salle au même moment, a noté Collider.

Rappelons que Dune s’était dévoilé dans une première bande-annonce officielle en septembre dernier.

En tout cas, chose certaine, la prochaine soirée des Oscars risque ne pas être très palpitante cet hiver...

