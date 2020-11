Jason Momoa était «totalement endetté» après son départ de Game of Thrones

Jason Momoa a confié avoir eu du mal à payer ses factures et à nourrir sa famille après avoir quitté Game of Thrones en 2011.

• À lire aussi: Dune: la sortie de l’adaptation de Denis Villeneuve est repoussée à 2021

• À lire aussi: Jason Momoa soutient Ray Fisher dans son conflit avec Warner

Cela peut paraître dur à croire, mais l'interprète de Khal Drogo a dévoilé à InStyle qu'il était «totalement endetté» après son départ et qu'il n'arrivait pas à trouver de travail.

«On était affamés. Je ne pouvais pas travailler, c'était très dur, surtout avec deux enfants et énormément de dettes», a-t-il expliqué, en parlant des enfants nés de son union avec Lisa Bonet, Lola Iolani et Nako-Wolf Manakauapo Namakaeha.

Heureusement pour lui, le ciel s'est éclairci lorsqu'il a été choisi pour interpréter Aquaman dans Batman v Superman: Dawn of Justice des années plus tard. Un rôle qu'il a repris en 2017 dans Justice League, avant d'avoir son propre film, Aquaman, en 2018.

Pour son prochain grand rôle, on le retrouvera dans le remake du classique de science-fiction Dune, réalisé par Denis Villeneuve et adapté du livre culte de Frank Herbert. Il jouera aux côtés de Timothée Chalamet et de Zendaya, entre autres. Un succès qui l'émerveille toujours autant.

Quand il a vu la bande-annonce, il explique que «c'était Josh Brolin, Jason Momoa, Javier Bardem. Je n'arrivais pas à croire que mon nom était aux côtés de ceux-là. J'étais comme un enfant, je pétais un câble», a-t-il affirmé.

À REGARDER