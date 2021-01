The Last of Us Part II sacré 261 fois «jeu de l’année», détrônant The Witcher 3

The Last of Us Part II serait devenu le titre à avoir été sacré «jeu de l’année» le plus souvent dans l’histoire récente de l’industrie, surpassant tout juste le précédent détenteur du record, The Witcher 3: Wild Hunt.

C’est du moins ce qu’a remarqué un usager de Reddit, tel que rapporté par GamesRadar+ ce mardi.

En utilisant la plateforme gameawards.net, qui compile le nombre de mentions «jeu de l’année» que reçoit chaque jeu depuis 2003, l’internaute a constaté que le titre de Naughty Dog avait récolté à ce jour pas moins de 261 prix du genre, contre 260 dans le cas de Witcher 3 en 2015.

À titre de comparaison, Death Stranding a obtenu 102 mentions en 2019, God of War a remporté la mise 209 fois en 2018 et The Legend of Zelda: Breath of the Wild a été nommé «jeu de l’année» 224 fois en 2017.

Évidemment, il faut prendre en compte qu’année après année, il y a toujours plus de récompenses annuelles décernées par les médias et autres organisations de l’industrie. Ce faisant, il devient difficile de comparer de façon totalement objective les gagnants à travers le temps.

Cela dit, on peut tout de même dire sans trop se tromper que The Last of Us Part II a obtenu un succès peu commun au cours des derniers mois, et ce, même si son scénario a désarçonné certains joueurs.

Pour les curieux, l’exclusivité PlayStation est suivie dans le palmarès des meilleurs jeux de 2020 par Hades et Ghost of Tsushima, qui ont respectivement décroché 53 et 50 prix du «jeu de l’année».

