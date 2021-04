The Trench, le spin-off d’Aquaman, et New Gods annulés par Warner Bros. et DC

Warner Bros. et DC Films ont décidé de retirer de leurs projets New Gods, de la cinéaste Ava DuVernay, de même que le spin-off d’Aquaman, The Trench, censé être réalisé par James Wan.

Selon le Hollywood Reporter, les deux films ont été abandonnés par les studios.

«Nous remercions nos partenaires Ava DuVernay, Tom King, James Wan et Peter Safran pour leur temps et leur collaboration durant ce processus et nous avons hâte de continuer notre partenariat avec eux sur d’autres histoires DC. Les projets restent dans leurs mains talentueuses, s’ils devaient avancer à l’avenir», précise un communiqué.

Les studios n’ont pas encore commenté les raisons de ces changements, mais, d’après les informations du Hollywood Reporter, il n’y avait pas de place dans l’univers DC pour les deux films. Il valait donc mieux, pour les producteurs, de suspendre les projets.

Des sources soulignent que la suite d’Aquaman, prévue pour 2022 et aussi réalisée par James Wan, serait une exploration suffisante de l’univers sous-marin. Le long métrage d’Ava DuVernay était, quant à lui, en développement depuis 2018 et aurait vu les personnages créés par Jack Kirby prendre vie.

La réalisatrice a exprimé sa déception sur Twitter, partageant une photo d’elle et Tom King, avec qui elle travaillait.

«Tom, j’ai adoré écrire New Gods avec toi. Je suis déçue que la saga de Barda, Scott, Granny, Highfather et The Furies se termine comme cela», a-t-elle écrit en légende.

