Le remake de Star Wars: Knights of the Old Republic serait en préparation chez Aspyr

Preuve qu’il ne faut jamais perdre espoir, de nouvelles rumeurs ont fait surface cette semaine au sujet d’un potentiel remake de Star Wars: Knights of the Old Republic, qui serait présentement en développement chez Aspyr.

Le studio texan, spécialisé dans le portage de jeux, plancherait ainsi sur une refonte du RPG culte, vu par plusieurs comme l’une des meilleures adaptations vidéoludiques de la saga de George Lucas.

Si des échos d’un remake de Knights of the Old Republic, souvent affectueusement surnommé KOTOR, flottaient déjà dans l’univers depuis quelque temps, le journaliste Jason Schreier a ajouté un peu d’eau au moulin des rumeurs mardi en précisant que l’équipe d’Aspyr serait responsable du projet.

.@jasonschreier confirms that Aspyr Media (of all studios!) is working on a KOTOR remake in our new interview. We hope you enjoy the full discussion! https://t.co/vv0bljO35B https://t.co/IJdIIGY0aU — Ben Hanson (@yozetty) April 20, 2021

«C’est rendu public à ce point, j’ai pratiquement la confirmation qu’Aspyr, qui est l’entreprise qui a fait le portage d’un paquet de jeux KOTOR, travaille sur le remake», a-t-il mentionné en entrevue au podcast MinnMax.

Eurogamer aurait notamment aussi reçu des informations en ce sens, suggérant qu’Aspyr serait impliqué dans le développement de la potentielle relecture du classique de 2003, réalisé à l’époque par BioWare.

Pour le moment, l’existence même du projet n’a pas encore été confirmée. Cependant, Jason Schreier est reconnu comme une source fiable et bien connectée dans l’industrie. Il se pourrait donc fort bien que Star Wars: Knights of the Old Republic revive bel et bien dans une forme renouvelée éventuellement.

À suivre!

