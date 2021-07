The Elder Scrolls 6: 12 choses qui vont se passer avant que le jeu sorte

Vous vous le demandez, on se le demande, tout le monde se le demande: mais quand diantre The Elder Scrolls 6 va-t-il sortir? Près de 10 ans après la parution de l’excellent (mais pressé jusqu’à la dernière goutte) Skyrim, la question se pose.

Chose certaine, depuis l’annonce du titre à l’E3 en 2018, Bethesda s’est fait avare de détails. Le patron du studio, Todd Howard, est toutefois (partiellement) sorti de son mutisme au sujet du prochain Elder Scrolls ce mardi, en accordant une intéressante entrevue au quotidien britannique The Telegraph.

Dans celle-ci, Howard mentionne notamment que la suite de Skyrim utilisera le même moteur graphique que celui de Starfield, le Creation Engine 2, sur lequel l’équipe œuvre actuellement.

«C’est comme une nouvelle technologie de base. La grande majorité de notre travail de développement se fait sur Starfield en ce moment, mais tout le monde travaille sur tout, alors les projets se croisent en quelque sorte», a-t-il expliqué.

Le dirigeant de Bethesda a cependant porté un coup dur, quelques lignes plus loin, à celles et ceux qui s’attendaient à voir The Elder Scrolls 6 débarquer dans un horizon moyennement rapproché.

Selon Howard, le RPG serait ainsi toujours en phase de «conception» («design»).

En d’autres mots, ce dernier a donc confirmé que Bethesda investit principalement ses efforts en ce moment sur Starfield, qui doit paraître le 11 novembre 2022. Et, ce faisant, le développement d’Elder Scrolls 6 avance visiblement à pas de tortue.

Remarquez, ce n’est pas non plus une mauvaise chose. Un plus long temps de gestation ne peut mener qu'à un meilleur jeu. Ce n’est pas assuré, mais c’est fort probable.

Certes, pour diminuer (encore plus) vos attentes, on vous a concocté une petite liste de choses qui risquent de se passer avant que The Elder Scroll 6 arrive sur les tablettes:

La COVID-19 sera un très lointain souvenir. Le Canadien aura gagné trois autres coupes Stanley, et ce, sous la gouverne de Cole Caufield, qui agira en tant qu’entraîneur-chef. Microsoft aura lancé quatre nouvelles consoles, dont une qui s’appelle la Xbox Box X. L’auteur de ces lignes sera grand-père. Pour votre information, il n’est pas encore père et sa conjointe n’est pas enceinte pour le moment. L’île de Manhattan aura été transformée en cité sous-marine. La PlayStation 5 commencera à être offerte en magasin. Donald Trump Jr Jr sera président des États-Unis. Elon Musk dirigera une colonie de 25 millions de colons sur Mars. Un micro-onde qui réussit à chauffer à la fois le milieu et le bord de l’assiette aura été inventé. On s'habillera enfin avec des vêtements qui ont l’apparence de papier d’aluminium. Les hommes vivront d’amour et il n’y aura plus de misère. Rockstar Games aura dévoilé Grand Theft Auto 6.

Bref, il va falloir être patient. On espère que vous êtes prêt.

