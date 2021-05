Il y a de l’espoir pour 2021: Shirley Curry, alias «Skyrim Grandma», peut maintenant se battre à vos côtés

Voilà une bonne raison de dépoussiérer l’un de vos 12 exemplaires de Skyrim: la douce Shirley Curry, mieux connue sous le nom de «Skyrim Grandma», peut désormais vous accompagner dans votre aventure en tant que compagne d’armes.

Une équipe de «moddeurs» a ainsi intégré l’octogénaire, connue pour diffuser avec candeur ses parties d’Elder Scrolls V: Skyrim sur YouTube, au titre de Bethesda. Le module en question, intitulé Shirley - A Skyrim Follower Mod est offert dès maintenant sur PC, par le biais de Nexus Mods, ainsi que sur Xbox One, comme l’a remarqué Polygon.

Ce faisant, il est maintenant possible «d’engager» la vaillante grand-maman pour qu’elle assiste votre aventurier dans sa quête et se batte à ses côtés, au même titre que les bien moins attendrissants Lydia, J’zargo et Farkas, pour ne nommer que ceux-là.

L’un des plus beaux aspects de ce «mod» est toutefois le fait que Shirley Curry ait pris le temps de doubler son personnage elle-même afin de nous offrir à tous une authentique dose d’amour de grand-maman en ces temps difficiles.

Notons que la version numérique de la «Skyrim Grandma» vient également avec sa propre petite maison, quelques items et une courte quête.

Seul bémol pour les inconditionnels de Shirley Curry: vous ne pourrez pas épouser son pendant vidéoludique comme certains autres personnages de Skyrim. «Ce serait bizarre» étant donné qu’il s’agit avant tout d’une vraie personne, explique l’équipe derrière le «mod» dans une foire aux questions. Une affirmation avec laquelle l’auteur de ces lignes est relativement en accord.

Pour les intéressés, sachez que la charmante dame de 85 ans a elle-même testé le «mod», partageant sur YouTube deux vidéos qui donnent d’excellents arguments pour le clonage humain... ou du moins celui de Shirley Curry.

Rappelons que l’on aura également l’occasion de voir prochainement la grand-maman dans The Elder Scrolls 6, alors que Bethesda, sollicitée par une pétition, a accepté d’ajouter Curry en tant que personnage non jouable dans le prochain volet de la franchise.

Cependant, comme celui-ci ne risque pas d’arriver sur les tablettes demain matin, on vous conseille plutôt de jeter pour l’instant votre dévolu sur Shirley - A Skyrim Follower Mod, disponible gratuitement sur PC et Xbox One.

