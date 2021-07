Scarlett Johansson: «Je suis prête à dire au revoir à Black Widow»

Scarlett Johansson veut que son personnage Marvel, Black Widow, fasse ses adieux en beauté, confirmant les rumeurs selon lesquelles ce sera la dernière fois qu’elle incarne ce rôle dans le film consacré à la superhéroïne.

L’actrice est apparue pour la première fois dans le costume de Natasha Romanoff, alias Black Widow, dans Iron Man 2 en 2010 et a depuis joué l’héroïne dans sept films Marvel, notamment Avengers: Endgame en 2019, dans lequel son personnage meurt.

Avec ce nouveau film sur le passé de Romanoff, qui est déjà sorti dans de nombreux cinémas à travers le monde, l’actrice est prête à raccrocher les matraques à électrochocs que la tueuse utilise pour combattre ses ennemis dans l’univers cinématographique Marvel.

«J’ai vraiment passé un moment fantastique, a-t-elle déclaré dans Live with Kelly and Ryan. J’adore travailler avec Marvel. C’est comme une famille pour moi et j’adorerais travailler avec eux [à nouveau] à quelque titre que ce soit. Mais je pense que je suis prête à raccrocher mes matraques. J’ai vraiment l’impression d’avoir passé des moments incroyables et j’aimerais partir à l’apogée, vous savez, c’est toujours la meilleure façon de quitter la fête.»

Le président de Marvel Studios, Kevin Feige, qui a également été producteur sur Black Widow, confirme qu’il espère que l’actrice reviendra travailler avec sa famille MCU de temps en temps.

«Je serais ravi de continuer à travailler avec elle de toutes les manières possibles si nous en avons de la chance», a-t-il déclaré dans l’émission américaine Entertainment Tonight la semaine dernière.

