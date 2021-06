Black Widow: le mari de Scarlett Johansson avait peur de se faire «spoiler»

Le mari de Scarlett Johansson, Colin Jost, a refusé de répéter les répliques de Black Widow avec elle de peur de découvrir un divulgâcheur.

Les jeunes mariés étaient à Londres pendant qu'elle tournait le long-métrage de Marvel et, lors d'une récente entrevue, la vedette a indiqué que son époux ne voulait pas qu'elle lui révèle les détails de l'intrigue du film.

«Il n'aime pas les spoilers, donc je ne peux rien lui dire et il n'insiste pas, a déclaré l'actrice dans le podcast The Jess Cagle with Julia Cunningham. Si j'étais en plein tournage d'une grande scène d'action ou séquence ou quoi que ce soit, il ne voulait tout simplement rien entendre à ce sujet. Bien sûr, il veut savoir comment s'est passée ma journée, mais dès que ça virait à: "Peux-tu lire cette scène avec moi?", il me disait: "Est-ce que je vais lire des spoilers...?". Il voulait avoir une alerte spoiler avant qu'on ne lise les répliques ensemble.»

Black Widow doit sortir dans les cinémas et sur la plateforme de diffusion sur demande Disney+ le 9 juillet prochain.

