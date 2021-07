Star Wars: Felicity Jones aimerait reprendre son rôle de Jyn Erso

Felicity Jones, qui a joué le rôle de Jyn Erso dans Rogue One: A Star Wars Story, ne fermerait «jamais» la porte à un retour dans la franchise Star Wars, malgré le destin visiblement tragique de son personnage à la fin du film de 2016.

• À lire aussi: Vin Diesel dans Star Wars Battlefront II est le «crossover» que l’on attendait tous

• À lire aussi: Le saviez-vous? Mark Hamill a fait un caméo dans tous les Star Wars depuis 2015

Lorsqu'un rédacteur du site HeyUGuys lui a demandé récemment si elle avait «fermé la porte» à l'idée de jouer Jyn à nouveau, l’actrice britannique a répondu: «Je ne fermerai jamais la porte à Jyn Erso, jamais!»

Elle a poursuivi, rappelant une conversation durant laquelle elle commentait la fin de Rogue One. «C'est un peu une retombée nucléaire à la fin du film» avait-elle dit, alors que son interlocuteur considérait que «ça ne ressemblait pas à ça, on n'a pas l'impression qu'ils meurent».

Felicity Jones s’était alors fait la réflexion qu’il y avait là «une chance de retour». À la personne qui l’interrogeait, qui a déclaré qu'aucun personnage n'est «jamais mort» dans Star Wars, l’actrice a simplement répondu: «Exactement».

Les réalisateurs de Star Wars ont toujours trouvé le moyen de réincorporer des personnages que le public croyait définitivement disparus. Diego Luna reprend son personnage de Rogue One, Cassian Andor, dans une série Disney+ à venir, tandis qu'Ewan McGregor jouera également dans une série Obi-Wan Kenobi en six épisodes sur la plateforme de diffusion sur demande.

En attendant un éventuel retour à Star Wars, l'actrice britannique, âgée de 37 ans poursuit une belle carrière. Elle est présentement à l’affiche du film The Last Letter from Your Lover, présenté sur Netflix.

À VOIR AUSSI

s

s