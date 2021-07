Star Wars: le prochain film avance «incroyablement bien», confie la réalisatrice Patty Jenkins

Patty Jenkins «a hâte» de commencer à travailler sur son nouveau film Star Wars maintenant que les restrictions liées à la pandémie de COVID-19 s'assouplissent.

Le dernier projet de la réalisatrice de Wonder Woman, Rogue Squadron, fera entrer Star Wars dans sa prochaine ère, et elle a déjà effectué des repérages avant sa sortie prévue pour 2023.

Interrogée par The Hollywood Reporter sur son emploi du temps, elle a déclaré: «Je ne peux pas croire à quel point c'est un soulagement de revenir et de faire un autre [film]. C'est ce qui a été si surréaliste. Il y avait quelque chose de si étrange avec la pandémie et avec le fait que tout était fermé. Juste de se dire: "Nous allons faire du repérage. Je sais faire ça!” Ce sont des choses que je sais faire. Alors que tout ce que nous avons fait pendant cette pandémie était si déroutant et inhabituel. Je suis tout excitée de travailler et de faire un film. Cela ressemble à une étreinte chaleureuse au lieu d'une tâche écrasante. C'est une si délicieuse surprise.»

Photo AFP Patty Jenkins

La cinéaste, qui a également une épopée sur Cléopâtre et un autre film de Wonder Woman en développement, a aussi révélé qu'on lui avait donné beaucoup de liberté pour le prochain long-métrage de Star Wars.

«Je suis assez libre de faire l'histoire que nous voulons faire, mais vous devez vraiment savoir qui a fait quoi, qui fait quoi, où cela va et comment ça fonctionne, et quels concepts ont déjà été faits, a-t-elle expliqué. C’est une tout autre façon de travailler à laquelle je m'habitue.»

Discutant de l'avancement du travail sur le film, elle a ajouté: «Ça va incroyablement bien. J'y étais déjà depuis six mois avant même de l'annoncer, donc nous sommes à fond. Nous terminons un scénario, on rassemble l'équipe, et tout se passe à merveille. Je suis tout excitée par l'histoire et excitée que nous soyons derrière le prochain chapitre de Star Wars, qui est une telle responsabilité et une telle opportunité de vraiment commencer de nouvelles choses.»

