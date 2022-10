Essai iPhone 14 Plus: l'appareil que je choisirais pour les jeux mobiles

Ce n'est pas un secret pour les habitués de Pèse sur Start: j'ai une obsession, parfois malsaine, avec les jeux mobiles. Qu'ils soient conçus avec brio et talent, ou qu'ils soient carrément «boboches», je les adore. Oui, même ceux avec des microtransactions dégueulasses.

C'est afin de nourrir cet amour que je suis toujours en quête pour trouver l'appareil parfait. Certes, la plupart des appareils intelligents sont adéquats pour le gaming mobile, mais je crois enfin avoir trouvé «le bon» avec l'iPhone 14 Plus. Du moins, le temps d'une génération.

Un beau gros écran

L’iPhone 14 Plus a un écran de 6,7”, une définition de 2 778 x 1 284 pixels à 458ppp et une hauteur de 160,8mm.

C'est gros, mais pas encombrant ou difficile à tenir. Je n'ai jamais trouvé une position confortable avec l'iPad ou l'iPad Mini, alors le 14 Plus est vraiment mieux.

Les couleurs sont riches et vibrantes et le revêtement oléophobe fait en sorte qu'on laisse moins de traces de doigts sur l'écran. C'est pratique quand on joue à un jeu comme Cooking Mama, où il faut appuyer rapidement et glisser son doigt pour cuisiner des petites recettes virtuelles. Ce n'est pas parfait, et j'ai quand même dû nettoyer mon écran à quelques reprises durant mon test, mais beaucoup moins que d'habitude.

Léger et difficile à chauffer

Quelque chose qui me dérange avec mon appareil de tous les jours, c'est que mon petit doigt est toujours utilisé pour le tenir afin qu'il ne glisse pas vers le bas en raison de son poids. J'ai donc souvent mal à la fin d'une soirée gaming ou une journée où je dois prendre plein de notes.

À 203g, le Plus est moins lourd que le Pro Max, qui lui, pèse 260g. Ça peut sembler anodin, mais un téléphone plus léger est avantageux quand on joue, surtout quand il est question de précision.

Et que dire de la température : j'ai souvent dû déposer des appareils qui devenaient trop chauds en peu de temps. Le Plus n'a jamais chauffé durant mon essai, et ce, après une journée complète avec très peu de pauses.

En deux jours, je n'ai pas eu à brancher l'appareil pour remplir sa batterie. Mon test s'est terminé aux petites heures du matin, alors j'ai fait rouler l'appareil très longtemps. Évidemment, la durée d'une batterie change avec le temps, mais c'est bien parti.

Une expérience étonnamment immersive

Une grande surprise pour moi a été la qualité du son sortant de l'appareil. Comme plusieurs utilisateurs, je porte souvent des écouteurs avec mes téléphones intelligents, mais j'ai laissé mes Buds de côté durant mon test, juste pour voir. Et le son du iPhone 14 Plus est franchement incroyable. Avec le son «dans le tapis», on dirait vraiment un petit haut-parleur.

Ça contribue énormément à l'immersion quand on joue à un jeu. Surtout avec le catalogue d'Apple Arcade, qui offre d'excellents titres comme Gris, un jeu fantastique où chaque bruit mérite d'être parfaitement entendu. Les jeux mobiles n'ont pas tous des trames sonores fantastiques, mais les effets sonores un peu «quétaines» font partie de l'expérience!

Est-ce que ça vaut la peine?

Selon le détaillant, l'iPhone 14 Plus de base coûte 1 249$ au Canada. Le Pro est à 1 399$ et le Pro Max est à 1 549$. C'est vraiment une question de prix, car le Plus est un peu une version «économique» du Pro Max. Évidemment, ça vient avec quelques différences importantes. l’iPhone 14 Pro Max a une caméra principale de 48 Mpx, ultra grand-angle de 12 Mpx et téléobjectif de 12 Mpx. Le Plus propose plutôt un système à deux caméras de 12 Mpx. Cliquez ici si vous voulez comparer toutes les caractéristiques, car elles ne sont pas négligeables.

Les amateurs de photo devraient donc être plus attirés par le Pro Max. Mais pour quelqu'un qui utilise son appareil pour jouer, prendre quelques photos de famille, faire des TikTok et surfer sur le Web, le Plus est un excellent choix dans la catégorie «gros téléphone». On parle ici quand même d'une différence de 300$ avec le Max; ce n'est pas rien.

Je voulais un beau gros téléphone pour jouer à mes petits jeux, mais je n'avais pas vraiment d'intérêt pour toutes les qualités (et le prix!) du Pro Max. Pour tout ce qu'il offre, je choisirais l'iPhone Plus.

L'iPhone 14 Plus sort le 7 octobre 2022.

