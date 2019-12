Terminer des jeux vidéo vite, vite, vite pour la bonne cause!

Déjà que terminer un jeu vidéo est un défi (les fans de Dark Souls, on vous salue), une certaine catégorie de joueurs — les speedrunners — s’en donne à cœur joie lorsqu’ils trouvent des stratégies pour terminer un jeu le plus rapidement possible.

On parle du phénomène avec Dimitrios Lianopoulos, un expert local qui pilote l’organisation locale NoReset depuis sa création en 2016.

D’abord, peux-tu nous expliquer ce qu'est l’association NoReset et ton rôle au sein de l’association?

NoReset Speedrun est une organisation qui a pour but de produire des événements de speedrunning de qualité en y emmenant le showmanship des sports électroniques. [...] et de faire la promotion de diverses œuvres de charité opérant principalement au Québec. Depuis, on a pris une expansion considérable et on a produit des événements un peu partout en Amérique du Nord pour DreamHack, soit à Montréal, Austin, Dallas et Atlanta. Même si on se déplace, notre mission reste la même: promouvoir la pratique et les différentes communautés locales du speedrunning peu importe ou l’on va et amasser des fonds pour des œuvres de charité locales à chaque ville.



Comment expliquer la popularité croissante du speedrunning?

L’un des deux principaux attraits du speedrunning est le niveau de jeu hors pair que ses pratiquants démontrent. Il est sain d’assumer que, lors de la conception initiale, les développeurs n’imaginaient aucunement les méthodes et stratégies souvent utilisées par les joueurs qui sont d’ailleurs propres à chaque jeu! Le second attrait est la diversité des jeux présentés. Que ce soit le tout premier Super Mario Bros. ou bien le dernier Resident Evil, en passant par les bons vieux Mega Man, chacun y trouve son divertissement! Couplez le tout à une équipe de commentateurs dynamiques et le spectacle à l’écran saura ravir autant les vétérans que les néophytes de la scène!



Plusieurs de vos événements locaux sont également liés au Répit Saint-Louis, un organisme communautaire qui offre des services de garde spécialisés auprès d’enfants à besoins particuliers. Pourquoi avoir choisi cet organisme?

La raison est extrêmement simple: je leur dois une dette que je ne pourrai jamais repayer. Mon fils de 9 ans, Yanni, a été diagnostiqué TSA de Haut Niveau à l’âge de 12 mois. Quand ça a été le temps de le faire rentrer en CPE, c’était l’enfer. Tous se disaient experts, qualifiés et spécialisés, mais aucun d’entre eux ne savait comment s’en occuper. On a changé de CPE trois fois et on était au bout de nos ressources. Entre temps, on a été mis en contact avec le Répit Saint-Louis. On avait eu recours à leurs services environ une fois par semaine. Puis, Marilyn et Benjamin — les cofondateurs du centre — nous ont donc proposé de l’envoyer là-bas à temps plein. Depuis, on constate une amélioration au niveau du développement de notre fils. L’impact qu’ils ont eu sur Yanni est incroyable. Peu importe le montant que je vais ramasser pour eux à DreamHack ou bien en fin de semaine, rien ne va repayer ce qu’ils ont fait pour ce garçon. Merci Marilyn et Benjamin!



Justement, comment peut-on contribuer à cette cause?

Vous pouvez aller sur notre chaîne Twitch et cliquer sur le gros bouton «Donner» ou bien aller directement sur le don.noresetspeed.run et vous serez redirigé dans les deux cas vers la plateforme de don Tiltify. Tout l’argent va directement au Répi. On n’y touche même pas au niveau de la gestion. Si vous ne pouvez pas donner, faites passer le mot!



Puis qu’est-ce qui s’en vient pour NoReset?

On est en pleine planification pour notre premier événement stand alone, c’est-à-dire qu’on ne sera pas dans un festival ou une convention. On vise un événement de quatre jours avec une section pour le stream en direct [...]. Il va aussi y avoir une section arcade moitié rétro, moitié moderne, une section de jeu libre pour PC, une autre pour consoles et une section de jeux de table. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter, Twitch et Discord pour être à l’affût de toutes nos annonces!

Comme le répit Saint-Louis est actuellement à court de ressources, NoReset organise un événement caritatif en direct de ses locaux du 13 au 15 décembre. Pour assister à l’événement, rendez-vous au twitch.tv/noresetspeedrun. Pour avoir plus de détails sur le Centre de répit Saint-Louis: facebook.com/repitsaintlouis

