Pénurie de Nintendo Switch: plus de consoles s’en viennent, selon Nintendo

Depuis quelques semaines, il est difficile de mettre la main sur une Nintendo Switch neuve, et les revendeurs profitent de la situation pour gonfler les prix de la console. Nintendo souhaite rassurer ses fans cependant, déclarant que plus de consoles arriveront bientôt.

Il y a quelques semaines, il était encore possible de mettre la main sur la version Lite de la Nintendo Switch chez plusieurs détaillants au Québec. Cette option s’est rapidement épuisée, et les fans ne savent plus où aller pour se procurer la célèbre console.

Le manque de stocks de la Switch n’est pas qu’au Canada non plus; la situation est semblable en Europe et aux États-Unis. Selon GameIndustry, les ventes de la Switch ont monté de 150% en mars, mais avec la pandémie, Nintendo ne semble pas être en mesure de réapprovisionner les stocks comme d’habitude.

Dans un communiqué envoyé à GameIndustry, un représentant de Nintendo US a voulu rassurer les fans: «Le matériel Nintendo Switch s'écoule rapidement chez plusieurs détaillants aux États-Unis, mais d'autres consoles sont en route. Nous nous excusions pour tout inconvénient».

On surveille la situation de près. Dès qu'on trouve des consoles Nintendo Switch, on va vous aviser!

