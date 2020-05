Final Fantasy VII Remake est le jeu le plus vendu sur le PlayStation Store en avril

L’un des titres les plus attendus de l’année sur PS4, Final Fantasy VII Remake n’a visiblement pas déçu pour ce qui est des ventes, en devenant le jeu le plus vendu, en version numérique, sur le PlayStation Store américain en avril.

Saluée par la critique et les joueurs, la refonte du RPG classique devance ainsi des «abonnés» du haut du palmarès des ventes, comme Call of Duty: Modern Warfare, NBA 2K20 et Grand Theft Auto V.

L’autre grosse sortie d’avril, Resident Evil 3, également un remake, arrive pour sa part en sixième position du top des ventes numériques du mois dernier.

Notons que du côté des jeux «gratuits», Call of Duty: Warzone décroche (sans grande surprise) la palme du titre le plus téléchargé en avril. Fortnite et Apex Legends complètent quant à eux le top 3.

Fait intéressant, du côté de l’Europe, ce n’est pas Final Fantasy VII Remake qui domine les ventes en ligne du PS Store, alors que le jeu de Square Enix arrive au quatrième rang du classement.

De l’autre côté de l’Atlantique, les titres les plus vendus sont plutôt, dans l’ordre, Grand Theft Auto V, FIFA 20 et Call of Duty: Modern Warfare, comme rapporté par DualShockers.

Jeux de PS4 les plus vendus sur le PlayStation Store américain en avril 2020

Final Fantasy VII Remake Call of Duty: Modern Warfare NBA 2K20 Grand Theft Auto V Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered Resident Evil 3 Minecraft EA Sports FIFA 20 Monopoly Plus Marvel’s Spider-Man Madden NFL 20 Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Uno Predator: Hunting Grounds MLB The Show 20 Red Dead Redemption 2 Need for Speed Heat Rocket League God of War Kingdom Hearts III

Jeux de PS4 gratuits les plus téléchargés sur le PlayStation Store américain en avril 2020

Call of Duty: Warzone Fortnite Apex Legends Destiny 2 Brawlhalla Dauntless 3on3 FreeStyle Warframe Paladins Warface

