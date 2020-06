Call of Duty: le lancement de la prochaine saison de Modern Warfare est retardé

Activision remet à plus tard le lancement de la quatrième saison de Call of Duty: Modern Warfare en raison des manifestations qui se multiplient aux États-Unis, à la suite du décès tragique de George Floyd.

Un peu comme l’ont fait Sony et EA Sports, la franchise a annoncé sur Twitter en soirée lundi que, vu le contexte actuel, ce n’était tout simplement «pas le temps» de publier du nouveau contenu pour Modern Warfare et son pendant «battle royale», Warzone.

En ce sens, l’arrivée de la septième saison de Call of Duty: Mobile est elle aussi reportée.

«En ce moment, c’est le temps que ceux qui parlent d’égalité, de justice et de changement se fassent voir et entendre. Nous nous tenons à vos côtés», soulignent la publication de Call of Duty.

Soulignons que le lancement de la quatrième saison de Call of Duty: Modern Warfare était originalement prévu pour le mercredi 3 juin. Aucune autre date de sortie n’a été divulguée pour le moment.