Fall Guys: une deuxième saison à saveur médiévale avec de nouvelles épreuves [VIDÉO]

Vous commencez à un peu trop bien connaître Fall Guys: Ultimate Knockout près d’un mois après sa sortie? Ne vous en faites pas, la saison 2 arrivera très bientôt avec du tout nouveau contenu... à saveur médiévale!

Le développeur Mediatonic a ainsi partagé, lors de la soirée d’ouverture de la Gamescom 2020, un premier aperçu de la prochaine saison du populaire, et fort sympathique, battle royale.

Qui dit médiéval, dit aussi châteaux, chevaliers, magiciens et dragons. Attendez-vous donc à une poignée de costumes exubérants pour votre rondelet personnage, en plus de nouveaux tableaux inspirés du Moyen Âge et de quelques parcours revus pour épouser la thématique de la saison 2 de Fall Guys.

Celle-ci devrait être lancée quelque part en octobre sur PS4 et PC.

