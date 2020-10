Call of Duty: Warzone maintenant plus populaire que Fortnite chez les jeunes, selon un sondage

Faites sonner les trompettes, il y aurait un nouveau roi vidéoludique auprès des adolescents, indique un sondage effectué auprès d’un peu moins de 10 000 jeunes Américains.

Après un long règne de Fortnite, ce serait donc au tour de Call of Duty: Warzone, un autre battle royale gratuit, de s’imposer comme jeu le plus populaire auprès de ce groupe d’âge.

Menée par la firme Piper Sandler, et rapportée mercredi par Yahoo, l’étude rapporte que 62 % des 9800 ados interrogés jouaient à Warzone, contre 37 % pour Fortnite. Au printemps 2019, c’était plutôt 53 % des répondants qui s’adonnaient au titre d’Epic Games.

D’un côté, Warzone, sorti en mars dernier, profite possiblement encore d’un effet de nouveauté, contrairement à Fortnite, qui est parmi nous depuis maintenant plus de trois ans. Certes, ces chiffres semblent confirmer que le volet gratuit de Call of Duty semble là pour rester.

Par ailleurs, une autre piste de réjouissance pour Activision dans le sondage se veut le nombre élevé de jeunes qui disent vouloir se procurer le prochain Call of Duty: Black Ops Cold War... soit pas moins de 42 % de ceux-ci! En fait, il s’agit du titre le plus attendu par les répondants, devançant même Cyberpunk 2077.

Également interrogés au sujet des consoles de prochaine génération, 63 % des 9800 jeunes participants ont affirmé vouloir acheter une PS5 ou une Xbox Series X au cours des deux prochaines années.

On retrouve aussi une proportion élevée d’adolescents, 67% pour être exact, qui prévoient acheter prochainement des jeux en format numérique et 26 % qui comptent acheter seulement des titres en format dématérialisé.

