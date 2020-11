Star Wars: une série sur Boba Fett pourrait être en préparation pour Disney+

La vague Star Wars semble vouloir continuer de déferler sur Disney+.

Après The Mandalorian, ce serait ainsi au tour de Boba Fett d’avoir droit à sa série sur la plateforme de diffusion sur demande.

Deadline a rapporté la rumeur jeudi, soulignant que la minisérie sur le célèbre chasseur de prime pourrait même voir son tournage débuter dès la semaine prochaine. On n’en sait toutefois pas plus pour le moment, si ce n’est que le projet s’inscrirait visiblement comme un spin-off de The Mandalorian.

Toujours selon le magazine, la production de la troisième saison de The Mandalorian pourrait d’ailleurs elle aussi s’enclencher sous peu, soit quelque part entre la fin novembre et le printemps 2021.

Soulignons que bien qu’elle n’ait pas encore été confirmée par Disney, la troisième saison fait déjà parler d’elle depuis quelques mois. En ce sens, l’acteur Giancarlo Esposito, qui incarne le vilain Moff Gideon, a même fait référence à une quatrième saison lors d’une entrevue en septembre.

Quant à la deuxième saison de The Mandalorian, la diffusion de celle-ci a débuté le 30 octobre dernier sur Disney+.

