Animal Crossing dévoile ses événements de Noël et de l’Action de grâce

Après une soirée d’Halloween haute en couleur, Animal Crossing: New Horizons aura droit au cours des prochaines semaines à ses propres festivités de l’Action de grâce (américaine) et de Noël.

C’est notamment ce qu’apportera au populaire jeu de Nintendo la prochaine mise à jour gratuite, prévue pour le 19 novembre et dévoilée ce mardi dans une vidéo de deux minutes.

En ce sens, on y découvre que notre île célébrera sa version de l’Action de grâce, intitulée le jour du partage, le 26 novembre prochain.

Pour l’occasion, Dindou, un dindon qui sait manier les fourneaux, sera de passage en face de l’hôtel de ville pour cuisiner à vos habitants un petit festin automnal. Il suffira alors de lui apporter des ingrédients pour qu’il s’exécute!

Un mois plus tard, le 24 décembre, ce sera au tour de Rodolphe, un sympathique renne aux yeux littéralement étoilés, de visiter votre coin de pays virtuel à l’occasion du jour des cadeaux.

À ce moment, vous pourrez évidemment distribuer des présents à vos voisins, mais gageons que Nintendo a également quelques surprises spéciales en réserve pour cette journée unique.

Mais, déjà, les images et la musique de la bande-annonce laissent présager de doux moments festifs.

À part ces événements spéciaux, soulignons que la mise à jour ajoutera de nouvelles mimiques, plus d’espace de rangement dans sa maison... et (enfin) des coupes de cheveux supplémentaires. À partir du 19 novembre, il sera aussi désormais possible de transférer sa sauvegarde, et donc son île, vers une nouvelle Switch.

Selon Nintendo, la mise à jour suivante d’Animal Crossing: New Horizons arrivera à la fin janvier.

