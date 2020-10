Black Ops Cold War est la bêta de Call of Duty la plus téléchargée de tous les temps

Visiblement, Call of Duty n’a pas perdu de son attrait après toutes ces années. Ainsi, le prochain volet de la franchise, Black Ops Cold War, a fracassé le record de la bêta la plus téléchargée d’un Call of Duty.

Ce faisant, l’avant-goût du nouveau FPS d’Activision s’est avéré encore plus populaire que celui de Call of Duty: Modern Warfare, qui détenait le titre depuis l’année dernière.

Thanks #BlackOpsColdWar fans everywhere, you’ve made the Multiplayer Beta the most downloaded in Call of Duty history. pic.twitter.com/ETLyRWkIwr — Call of Duty (@CallofDuty) October 22, 2020

Rappelons que la bêta était accessible gratuitement lors de deux week-ends plus tôt ce mois-ci, d’abord sur PS4, puis ensuite également sur Xbox One et PC.

Un nombre limité de modes de jeu et de cartes du volet multijoueur était offert aux joueurs, mais l’ensemble donnait tout de même une bonne idée de ce qui les attendra à la mi-novembre dans le prochain titre de la série.

Call of Duty: Black Ops Cold War paraîtra le 13 novembre prochain sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC.

