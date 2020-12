Un homme commande une PS5 sur eBay et reçoit un bloc de béton

La déception a dû être LOURDE pour cet homme de l’Utah, qui après avoir commandé une PS5 sur eBay, a plutôt reçu un bloc de béton par la poste.

Probablement un peu à bout d’attendre que la plus récente console de Sony soit disponible chez un détaillant légitime, l’individu en question a versé 878$ US (environ 1125$ canadiens) à un revendeur d’eBay, lequel lui a finalement expédié une belle grosse brique emballée subtilement dans une boîte de PlayStation 5.

En découvrant la supercherie, le pauvre résident de la ville d’Orem a contacté le service de police local, qui, à son tour, lui a suggéré de rejoindre le service à la clientèle d’eBay pour se faire rembourser, a rapporté Fox News.

Dans leur déclaration, les forces de l’ordre de la municipalité ont également conseillé aux utilisateurs de la plateforme de vente en ligne de ne pas faire confiance aux vendeurs qui n’avaient pas encore reçu d’évaluation. Un sage conseil.

Cela dit, soulignons que c’est loin d’être la première fois que la revente de la PS5 fait des vagues sur eBay. Un reportage d’Eurogamer, publié à la fin novembre, faisait notamment mention de plusieurs utilisateurs frauduleux qui avaient mis en vente sur le site des boîtes vides, et même des photos de la console, dans le but de faire de l'argent rapidement.

Certes, une chose est certaine: qu’ils soient malhonnêtes ou non, les revendeurs de PS5 et de Xbox Series X/S sont très nombreux sur le web.

Au Québec, il suffisait d’un coup d’œil sur Kijiji ou Facebook Marketplace, quelques heures après la sortie des deux consoles, pour constater que le marché de la revente y était florissant, même si le phénomène s’est un peu essoufflé depuis.

Des voleurs friands de la PS5

Par ailleurs, le bloc de béton qui se fait passer pour une PS5 n’est pas la seule nouvelle qui fasse jaser ce lundi au sujet de la dernière console de Sony.

Selon un reportage du quotidien britannique The Times, celle-ci serait également très à la mode du côté des voleurs. Un groupe de criminels au Royaume-Uni cambriolerait ainsi des camions-remorques sur la route, sans même s’arrêter, pour y voler des téléviseurs, des cosmétiques, des téléphones portables... et des PS5.

Comme quoi on vit dans un monde qui n’est malheureusement plus très loin de Rapides et Dangereux.

