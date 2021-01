Cyberpunk 2077: quatre fois moins de joueurs sur Steam, un mois après sa sortie

Jeu de l’année pour certains, déception insurmontable pour d’autres, Cyberpunk 2077 n’a pas laissé grand monde indifférent à sa (laborieuse) sortie en décembre. Près d’un mois plus tard, le titre semble toutefois perdre l’intérêt de plusieurs joueurs.

• À lire aussi: Essai: Cyberpunk 2077 est le pire jeu de 2020 et le meilleur jeu de 2020

• À lire aussi: Cyberpunk 2077: des scènes de sexe du jeu sur Pornhub

Selon des statistiques recueillies par GitHyp, Cyberpunk 2077 aurait ainsi perdu près de 80% de sa base de joueurs actifs sur Steam en presque quatre semaines.

Le week-end dernier, le titre de CD Projekt Red frôlait la barre des 225 000 joueurs actifs, alors qu’à sa sortie le 10 décembre, ils étaient plus d’un million à y jouer simultanément sur Steam. Il s’agissait d’ailleurs du plus gros lancement d’un jeu solo sur la plateforme de Valve, doublant les précédents records établis par Terraria et Fallout 4.

Image courtoisie GitHyp

Concrètement, c’est donc environ quatre fois moins de personnes qui s’adonnent au RPG d’action un mois après sa sortie.

Comme l’explique GitHyp, un tel déclin pour une aventure solo n’est pas inhabituel, mais, souvent, les jeux au monde ouvert s’en sortent un peu mieux... ce qui n’est visiblement pas le cas de Cyberpunk 2077.

En guise de comparaison, The Witcher 3 avait perdu une telle proportion de joueurs en l’espace de trois mois, à la suite de sa sortie en mai 2015 sur Steam. Il faut cependant dire qu’à ce moment, le troisième volet de la franchise fantastique rassemblait environ 10 fois moins de joueurs que Cyberpunk 2077 à sa parution.

Image courtoisie GitHyp

De ce fait, même avec une baisse de son bassin de fidèles, Cyberpunk 2077 continue à être l’un des titres les plus populaires sur Steam en ce moment. Gageons que les mises à jour et le contenu supplémentaire promis par CD Projekt Red devraient également ramener bon nombre de joueurs au bercail.

Cyberpunk 2077 est disponible depuis le 10 décembre sur PS4, Xbox One et PC. Le jeu a toutefois été retiré du PlayStation Store une semaine après sa parution et n'est toujours pas de retour.

Rejoignez notre serveur Discord!