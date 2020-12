Cyberpunk 2077: des joueurs se font rembourser, CD Projekt Red s’excuse

Pendant que bon nombre de joueurs ont passé le week-end à s’enivrer de l’ambiance survoltée de Night City, d’autres, déçus par des performances peu reluisantes de Cyberpunk 2077 sur PS4 ou Xbox One, se sont plutôt fait rembourser le titre.

• À lire aussi: Cyberpunk 2077: des scènes de sexe du jeu déjà sur Pornhub

Comme l’a remarqué Kotaku dimanche, les témoignages d’internautes ayant obtenu des remboursements sur différentes plateformes, notamment par le biais du PlayStation Store, du Microsoft Store, de Steam ou encore de Good Old Games, ont commencé à apparaître sur les réseaux sociaux au cours de la fin de semaine.

Répondant à cette vague d’insatisfaction grandissante sur le web, tout particulièrement du côté des joueurs sur PS4 ou Xbox One, le développeur CD Projekt Red s’est excusé, lundi matin, dans une longue déclaration partagée sur Twitter.

«Nous aimerions commencer par nous excuser de ne pas vous avoir montré le jeu sur les consoles de base de générations précédentes avant la sortie et, conséquemment, de ne pas vous avoir permis de prendre une décision éclairée avant de l’acheter. Nous aurions dû accorder plus d’attention à mieux le faire fonctionner sur PlayStation 4 et Xbox One.»

Le studio polonais mentionne par la suite, dans le texte, qu’il «corrigera les bogues et plantages et améliorera l’expérience générale». Après une nouvelle ronde de mises à jour qui seront déployées «d’ici les sept prochains jours», CD Projekt Red prévoit ainsi de sortir deux patches majeures en janvier et février prochains.

«Ensemble [les mises à jour] devraient corriger les problèmes les plus proéminents que les joueurs rencontrent sur les consoles de génération précédente. [...] Elles ne feront pas en sorte que le jeu sur la dernière génération ait l’air de tourner sur un PC haut de gamme ou une console de prochaine génération, mais ça se rapprochera davantage de cette expérience qu’en ce moment.»

D’ici là, le développeur invite les joueurs insatisfaits «qui ne veulent pas attendre les mises à jour» à, justement, se faire rembourser.

Selon CD Projekt Red, celles et ceux qui ont acheté le titre en format numérique peuvent s’adresser au PlayStation Store ou au Microsoft Store. Quant aux autres qui se sont procuré le jeu en format matériel, le studio suggère de demander un remboursement en magasin.

Si ce n’est pas possible, les joueurs mécontents peuvent finalement écrire directement à l’entreprise au helpmerefund@cdprojektred.com, et ce, jusqu’au 21 décembre.

Sondage Avez-vous acheté Cyberpunk 2077? Oui Non Si oui, sur quelle plateforme y jouez-vous? PC PS4 PS5 Xbox One Xbox Series X/S Je ne l'ai pas acheté. Êtes-vous satisfait des performances du jeu? Oui (sur PC) Oui (sur console) Non (sur PC) Non (sur console) Je ne l'ai pas acheté. Songez-vous à vous faire rembourser? Oui Non Je n'ai pas acheté le jeu. Partagez votre résultat sur Facebook

Rejoignez notre serveur Discord!